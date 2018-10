Insider fra svindelsag taler ud: »Grådighed æder hjernen«​

Det var ren og skær grådighed, der var årsag til den årelange svindel i refusion af udbytteskat, der har kostet de europæiske statskasser anslået 410 mia. kr. Det fortæller en af bagmændene i et dokumentarprogram.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

»Grådighed æder hjernen«.

Sådan beskriver manden, der gennem en årrække var involveret i svindlen og spekulationen med udbytteskat for flere hundrede milliarder kroner, som den primære årsag til, at svindlen fandt sted.

Det er DR og den tyske kanal ADR, der i forbindelse med afdækningen af sagen, der er blevet kendt som The CumEx-Files, har talt med en anonym insider, der via sin stilling som topadvokat havde sin gang i den finansielle verden i Frankfurt i 00'erne.

Her var han en del af det netværk af spekulanter, der sammen med en række storbanker var med til at udnytte en skattefidus, der lænsede de europæiske statskasser ved at få udbetalt udbytteskat flere gange for den samme aktie.

I alt vurderes det, at de offentlige kasser i ni europæiske lande er blevet tømt for 410 mia. kr. - herunder 12,7 mia. kr. fra den danske statskasse.

»Det var den perfekte forbrydelse. Det kastede uanede summer af sig. Vi havde det, som om vi var brudt ind i Fort Knox. Men det var bare bedre, for i dette tilfælde var staten kilden til pengene. Og det gode ved at have staten som kilde er, at den ikke kan tørre ud,« siger manden, der i dag lever i skjul og taler med det tyske politi.

Sagen begyndte at rulle torsdag, efter at 19 medier fra 12 forskellige europæiske lande offentliggjorde en række historier om sagen, der er samlet af den tyske researchorganisation Correctiv. I Danmark er det DR og Politiken, der har bragt historier om sagen.

Det var den perfekte forbrydelse. Det kastede uanede summer af sig. Vi havde det, som om vi var brudt ind i Fort Knox. Anonym insider

I dokumentarprogrammet uddyber manden, hvad der drev spekulanterne til at fortsætte deres forehavende.

»Man har opnået en vis status og tænker: Nu har jeg nået målet. Det lykkedes for mig. Men så møder man en, der ikke har en, men to Porscher. Senere møder man en anden, som ikke har en, men to villaer på Mallorca, og sådan fortsætter det,« siger manden.

Dokumentarprogrammet, hvor insideren optræder forklædt med maske og sminke, kan allerede nu ses her. Udsendelsen vises også mandag kl. 20.30 på DR.