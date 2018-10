Efter dokumentar om plyndring af statskasser: Erhvervskvinde sætter spørgsmålstegn ved TDC-salg

Tidligere bestyrelsesmedlem i TDC Stine Bosse siger til DR, at hun var skuffet over at se telekoncernen overgå til et konsortium med den kontroversielle australske investeringsfind Macquaries i front.

Stine Bosse sad i TDC's bestyrelse, da telekoncernen tidligere i år blev solgt til de danske pensionskasser ATP, PKA og PFA samt den australske investeringsbank Macquarie Bank for 40 mia. kr. Planen for TDC havde ellers længe været en fusion med MTG Nordics, der bl.a. står bag Viasat og Viaplay.

»Vi var jo en samlet bestyrelse, der var meget skuffet over, at vi ikke fik lov til at realisere den strategi, som vi havde arbejdet på længe. Men det, vi måske var endnu mere undrende over for, var den der cocktail af en meget aggressiv, kendt private equity fond og så de her danske pensionspenge. Den havde vi nok ikke set komme, i den konstellation,« siger hun til DR om salget.

Stine Bosse forlod TDC efter salget.

DR havde torsdag premiere på dokumentaren "Mændene der plyndrede Europa". I filmen fremgår det, hvordan en gruppe internationale erhvervsfolk iværksatte et storstilet svindelnummer med refusion af udbytteskat, som trak 410 mia. kr. op af statskasserne i flere europæiske lande.

Svindelnummeret, der også ramte Danmark, blev ifølge dokumentaren brugt af flere banker, heriblandt TDC's nye ejer Macquarie.

»Jeg synes, at det er chokerende,« siger Stine Bosse. »Det er rigtig, rigtig mange penge. Og uanset om det er lovligt i en eller anden ekstrem situation eller ej, så har det jo i hvert fald aldrig været meningen, at man skulle kunne trække penge ud af statskasser«.

DR skriver videre, at Macquarie efter 12 års ejerskab solgte Københavns Lufthavn for tre år siden. Banken havde angiveligt gennem ejerskabet af lufthavnen årligt ført et trecifret millionbeløb udenom den danske statskasse og i skattely på Bermuda.

»Det bekræfter desværre den umiddelbare opfattelse, som rigtig mange i miljøet har om Macquarie, nemlig at de går til kanten, engang imellem tester de, hvordan det er at gå over kanten, og det må jo så være noget af det, de er ude i her,« siger Stine Bosse.