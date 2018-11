Ifølge erhvervsminister Rasmus Jarlov er det vigtigt, der nu bliver ryddet op.

Det er ikke kun Danske Bank og selskabets aktiekurs, der får skrammer af hvidvaskskandalen. Sagen har alvorlige konsekvenser for hele Danmark. Sådan lyder det fra EU’s retskommissær, Věra Jourová.

»Danmark må nu arbejde hårdt på at få sit omdømme tilbage. Det er et hårdt slag for den danske finanssektors omdømme,« siger hun.

Om Věra Jourová EU’s kommissær for retlige anliggender, forbrugerspørgsmål og ligestilling siden oktober 2014.



Født i 1964 i Trebic i det daværende Tjekkoslovakiet.



Forretningskvinde og politiker for det tjekkiske ANO-parti, som karakteriseres som et centrum-placeret populistparti.



Tidligere tjekkisk minister for regional udvikling.



Blev valgt ind i det tjekkiske parlament i 2013.



Inden da var hun konsulent i EU-spørgsmål for lande som Tjekkiet, Rusland, Moldova, Rumænien, Letland og Estland.



Udmeldingen kommer, efter at erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har forsikret hende om, at regeringen tager situationen meget alvorligt og er i gang med at stramme reglerne for at sikre, at noget lignende ikke kan ske igen.

Det kvitterer hun for, men hun understreger, at de europæiske regler ikke er hovedproblemet. Der er nærmere sket fejl i håndhævelsen af dem, f.eks. hos de danske og estiske finanstilsyn.

For når du ser på omfanget af skandalen og de langvarige forseelser mellem 2007 og 2015, så kan jeg ikke tro, at det kun er i reglerne, at problemerne ligger. Věra Jourová, EU’s retskommissær



Det forventer Věra Jourová vil blive konklusionen på de undersøgelser, der kører både i Danmark og Estland og hos den europæiske bankmyndighed, EBA, som er i færd med at undersøge de to tilsyns arbejde og samarbejde om sagen.

»For når du ser på omfanget af skandalen og de langvarige forseelser mellem 2007 og 2015, så kan jeg ikke tro, at det kun er i reglerne, at problemerne ligger,« siger hun.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er enig med kommissæren.

»Det er skadeligt for den danske finanssektor, når der kører en sag, hvor Danmark bliver forbundet med hvidvask. Derfor er det vigtigt, at vi nu får ryddet op og sikrer, at vi har en stram lovgivning og et effektivt tilsyn,« siger han.

Finanssektoren lægger sig fladt ned.

»Der har været nogle sager, hvor vi ikke har levet op til vores ansvar. Det giver ridser i omdømmet, som man hurtigt kan sætte over styr. Ambitionen er nu at fortsætte vores indsats, så vi bliver førende i Europa i at bekæmpe hvidvask,« siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i bankernes interesseorganisation, Finans Danmark.