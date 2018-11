Mette Frederiksen vil presse Løkke på banen i sager om finansiel kriminalitet

Der tegner sig et flertal bag et krav fra Socialdemokratiet om omgående at indkalde til politiske forhandlinger om en øget indsats mod finansiel kriminalitet.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Politikerne i Folketinget skal i offensiven og omgående indføre nye tiltag, der kan dæmme op for de mange sager om finansiel kriminalitet.

Det mener Socialdemokratiet, som ser ud til at have flertal for et beslutningsforslag, som partiet fremsætter i Folketinget tirsdag, og som pålægger regeringen at indkalde til politiske forhandlinger.

»Vi er lige nu tilskuere til nogle af de største finansielle skandaler i vores lands historie, og statsministeren er fuldstændig passiv,« siger Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet (S).

Dansk Folkeparti forventer at stemme for forslaget og dermed sikre et flertal, selvom partiet dybest set er skeptisk.

»Det er rent gøgleri på en alvorlig baggrund, for de forhandlinger var jo kommet under alle omstændigheder. Men vi stemmer nok for, for jeg vil da gerne være med til at drøfte en bedre finansiering til Finanstilsynet, bagmandspolitiet og hvidvasksekretariatet,« siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF).

Ifølge Socialdemokratiet er de mange skandalesager ved at koste befolkningens tillid til myndighederne og velfærdssamfundet.

»For mange mennesker er det ubegribeligt, at den grådighed, vi ser i toppen af dele af den finansielle sektor, ikke bliver stoppet,« siger Mette Frederiksen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), men erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) lægger vægt på, at gennemgribende ændringer ikke hastes igennem.

»Det haster at få efterforsket de konkrete sager med bl.a. Danske Bank. Men jeg vil insistere på, at det ikke hastes igennem at få lavet større organisationsændringer i forhold til hele den måde Finanstilsynet, bagmandspolitiet, domstolene og politiet arbejder med økonomisk kriminalitet. For det vil føre til dårligere beslutninger, og det er jeg og regeringen ikke interesseret i,« siger han.

Rasmus Jarlov vil indkalde til forhandlinger, men oplyser, at han bl.a. afventer en redegørelse fra Finanstilsynet om, hvilke værktøjer tilsynet selv mener, at det mangler for at kunne forbedre sit arbejde.