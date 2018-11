A.P. Møller renser ud i Danske Bank

Med en højst usædvanlig udmelding fjerner Danske Banks hovedaktionær nu bankens formand og rydder op i bestyrelsen. Det var på høje tid, siger ledelseseksperter.

Det er både opsigtsvækkende og højst usædvanligt, at A.P. Møller Holding som storaktionær i Danske Bank tirsdag krævede, at der hurtigst muligt indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i banken for at fjerne bestyrelsesformand Ole Andersen og bestyrelseskollegaen Jørn P. Jensen.

Det påpeger de to ledelseseksperter professor Flemming Poulfelt fra CBS og professor emeritus Steen Hildebrandt.

»Det er meget opsigtsvækkende, og det tjener A.P. Møller til ære, at de gør det. Det var på høje tid,« siger Steen Hildebrandt.

Derefter skal der på den kommende ordinære generalforsamling næste forår udskiftes yderligere to medlemmer af bestyrelsen, når bl.a. næstformand Carol Sergeant forlader banken.

Allerede da Danske Bank i september offentliggjorde sin hvidvaskundersøgelse, varslede Ole Andersen, at han ville forlade banken.

Ifølge Finans’ oplysninger har bestyrelsen erkendt, at der var brug for en mere vidtgående udrensning for at signalere til omverdenen, at banken er klar over, at den har svigtet massivt, men at den nu en gang for alle gør rent bord og rydder op.

Det har derfor været bankens bestyrelses egen plan at udskifte fire medlemmer, mens det er A.P. Møller, som ejer ca. 21 pct. af Danske Bank, der har fundet de to første nye kandidater i skikkelse af DI-direktør Karsten Dybvad og A.P. Møller Holdings investeringsdirektør, Jan Thorsgaard Nielsen.

De to øvrige nye bestyrelsesmedlemmer er der endnu ikke sat navne på.

Ikke kun Danske Bank, men også A.P. Møller Holding har som bankens største aktionær på det seneste været kritiseret for manglende handling i forhold til at rydde op efter hvidvasksskandalen.

Ejeren glæder sig over, at der nu er fundet en løsning.

»Danske Bank er under pres. Det er der en god grund til, men for os er det meget vigtigt, at banken får vendt situationen. Så man kan ikke vente med at finde en formand. Man skal finde en formand nu,« siger Robert Uggla, administrerende direktør for A.P. Møller Holding.

Karsten Dybvad er beæret over at blive betroet jobbet som formand.

Hans første og vigtigste opgave er ifølge ham selv at finde en ny topchef, efter at Thomas Borgen har forladt banken som følge af hvidvasksagen, og Jesper Nielsen er udpeget som midlertidig topchef.