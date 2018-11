Hjalp med at afsløre skatteunddragelse på 39 mia. kr.: Tidligere ansat i storbank endte med 22.000 kr.

En tidligere medarbejder i UBS hjalp med spionage mod banken, der førte til afsløring af massiv skatteundragelse. Men hun er ikke blevet belønnet med nogen nævneværdig gevinst.

Stéphanie Gibaud har betalt en dyr pris for at hjælpe med at afsløre skatteunddragelse hos sin tidligere arbejdsgiver, den schweiziske storbank UBS. Hendes spionarbejde medvirkede til, at en skattesag på hele 39 mia. kr. kom frem i lyset, men selv er hun blot endt med et beløb på 3.000 euros, svarende til godt 22.000 kr. Det skriver Bloomberg.

Stepanhie Gibaud var ansat i UBS' franske afdeling, hvor hun deltog i planlægningen af forskellige begivenheder for UBS' velhavende franske kunder. Det gjorde hun indtil 2012, hvor hun blev fyret, og anlagde senere retssag mod den franske stat i håbet om en gevinst på ca. 26 mio. kroner. Men torsdag kom retten med sin afgørelse, som ikke faldt til Gibauds fordel.

Ifølge retten i Paris kan hun nemlig ikke påvise, at hun blev afskediget og mistede indtægt på baggrund af hendes spionagearbejde i 2011 og 2012, selvom retten erkendte hendes bidrag og det stress, hun har været underlagt.

Omvendt argumenterede Gibauds advokat, Antoine Reillac, for, at hans klient allerede gik mod UBS i 2008, da hun nægtede at destruere papirer, hun har fået besked på at skaffe sig af med.

Stéphanie Gibaud fik til gengæld status som "collaborateur occasionel du service public" - altså som lejlighedsvis samarbejdspartner med det offentlige væsen i Frankrig. En dom, som hendes advokat Antoine Reillac kalder for banebrydende, da den i fremtiden kan skabe bedre forhold og beskyttelse for whistleblowers.

UBS nægter sig skyldig og mener, at Stéphanie Gibaud ikke er troværdig. Samtidig siger storbanken i en udtalelse, at mange af hendes beskyldninger slet ikke bygger på fakta og er taget ud af kontekst.

Der afgives dom i sagen d. 20. februar 2019, hvor UBS risikerer en bøde på ca. 5,3 mia. euros - ca. 39,55 mia. kr. Banken hævder dog, at der ikke findes beviser for, at dens ansatte hjalp kunder med at skjule aktiver på konti i Schweiz eller illegalt kaprede konkurrenters franske kunder.