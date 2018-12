Chef for kæmpe pengetank: Kapitalismen fungerer ikke

Kapitalforvaltere har et stort ansvar i forhold til, at kapitalismen ikke fungerer, lyder det fra britisk topchef.

Kapitalismen fungerer ikke. Sådan lød det fra topchefen for Schroders, der er én af verdens største kapitalforvaltere, da storinvestoren i holdt konference i London.

Under konferencen kom topchefen Peter Harrison med sit syn på udviklingen inden for en lang række områder det seneste år, og et af emnerne var kapitalforvalternes rolle i forhold til samfundet.

»En stor forandring er sket inden for aktivejernes ansvar over for samfundet. Det er et stort problem, som folk endelig har accepteret er til stede. Hvis man ejer eller forvalter aktiver, har man et meget større ansvar end at skabe et afkast,« lød det fra Peter Harrison, der gik et skridt videre.

»Kapitalismen fungerer ikke. Den fungerer ikke for samfundet, den fungerer ikke for klimaet, og vi har et stort ansvar i forhold til det,« sagde Peter Harrison.

Finans har forgæves forsøgt at få et opfølgende interview, men Schroders oplyser via sin pressekontakt i Danmark, at topchefen ikke ønsker at uddybe sine kommentarer.

I den store amerikanske kapitalforvalter Pimco, der er blandt de største obligationsinvestorer i verden, vil man ikke kommentere udmeldingen fra Schroders om, at kapitalismen ikke fungerer, men herfra peger man på, at de »kapitalistiske økosystemer er kommet under pres« i de senere år.

»Man kan se det på en række områder bl.a. den måde, der bliver stemt på i demokratier. Vælgerne stemmer på andre partier, end de plejer. Hvis man tager det for pålydende, fortæller det, at der på den grund økonomierne køres på sker noget på det samfundsmæssige plan,« siger Mike Amey, der står i spidsen for den amerikanske kapitalforvalters ansvarlige investeringer, i et interview med Finans.

Han peger på, at ulighed i velstand og indkomster hersker i mange samfund, og at hvis der ikke bliver fundet en løsning på dette, vil demokratierne komme under pres.

»Vi er alle nødt til at indse, at vi bidrager til samfundet. Jeg mener, at det påhviler alle i finansindustrien og i den bredere private sektor at anerkende, at det er en dårlig forretningsmodel at følge, hvis man praktiserer en virksomhed, der er skadelig for samfundet,« siger Mike Amey.