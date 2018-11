For knap et år siden toppede værdien af bitcoin. Mandag har kryptovalutaen nået et foreløbigt lavpunkt i 13 måneder.

Købte du en bitcoin omkring juletid i fjor og har siden holdt stædigt fast i den?

Ja, så har du måttet se din investering falde drastisk i værdi. Med 73 pct. siden bitcoin-kursens top den 17. december 2017.

Mandag er værdien af bitcoin faldet med omkring 5 pct. til det foreløbige lavpunkt i 13 måneder, da én bitcoin mandag kl. 14.30 kostede 5.222 dollars.

Da bitcoin toppede i værdi den 17. december 2017 kostede den omkring 20.000 dollars, og det samlede marked for bitcoins var på 336,4 mia. dollars.

Nu er bitcoinmarkedets værdi faldet til 90,8 mia. dollars, ifølge tal fra Coinmarketcap. Altså er markedet faldet med 245,6 mia. dollars, svarende til 1.616 mia. kr., i værdi siden juletiden i 2017.

For nylig skrev Wall Street Journal, at kryptovalutaer nu havde udsving på samme niveau som de store aktieindekser. Det blev tolket som et tegn på, at spekulanterne havde forladt kryptovalutaerne, og at der nu var mere modenhed og stabilitet i markedet for kryptovaluta.

Men de seneste dages fald i værdien på ikke alene bitcoin, men hele kryptomarkedet fortæller en anden historie.

»Min mor spurgte, om hun skulle sætte sine pensionspenge i bitcoins. Det var den perfekte indikator for, at det var gået for vidt. Det var en frenzy, hvor folk ikke tænkte rationelt,« sagde Sigurd Høystad, en ung norsk iværksætter og kryptoekspert, for nylig til Finans om bitcoins fald.