Pensionsselskab fanget i en løgn: Opfandt fiktivt gebyr for at holde på kunden

AP Pension indrømmer, at selskabet har advaret om gebyrer, som ikke findes.

Balladen om skræmmekampagner i pensionsbranchen vokser, og nu indrømmer AP Pension at have brugt løgnagtige advarsler til at holde på en kunde.

Finans er kommet i besiddelse af et brev, hvor selskabet opfinder et ikke-eksisterende gebyr for at overbevise en kunde om at afblæse et planlagt pensionsskifte til en konkurrent.

»Du pålægger dig selv en transaktionsomkostning på ca. 1 pct. af hele din pensionsopsparing (dette er en tommelfingerregel i branchen),« skrev selskabets kunderådgiver i august til en kunde, som havde bedt om at få flyttet sin pensionsopsparing til et andet pensionsselskab.

190.000 skifter pensionsselskab Der er ca. 190.000 pensionskunder, der hvert år skifter pensionsudbyder. Det kan være fra et pensionsselskab til et andet pensionsselskab, eller det kan være mellem et pensionsselskab og en bank.

Når en kunde skifter mellem to pensionsselskaber, sker det typisk, fordi kundens arbejdsgiver har forhandlet sig frem til en bedre pensionsaftale med et andet selskab. Andre gange er det, fordi kunden får nyt job i en virksomhed, som har en anden pensionsleverandør.

Når man skifter til et nyt selskab, gælder aftalen i udgangspunktet kun for fremtidige indbetalinger, mens kunden selv har råderet over, om det opsparede depot skal blive stående i det gamle selskab eller flyttes med over i det nye.

Ifølge Finanstilsynet er flere pensionsselskaber begyndt at arbejde mere systematisk med strategier for at beholde forvaltningen af pensionsdepoterne. Det sker, selv om pensionsbranchen i årevis har anbefalet, at man samler sine pensionsordninger i ét selskab for at undgå dobbeltgebyr.

Ifølge pensionsekspert og uvildig rådgiver Søren Andersen er det et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå, når selskaber desperat forsøger at holde fast på deres kunder.

»Det er stærkt bekymrende, når der bliver fremført argumenter, som ikke har hold i virkeligheden. Eksemplet her er virkelig slemt, men det er desværre ikke et særsyn, at selskaberne går for langt,« siger Søren Andersen.

Finanstilsynet har oplyst, at flere pensionsselskaber systematisk arbejder med strategier for at holde fast i kunderne. Før sommerferien udsendte tilsynet derfor et fortroligt udkast til nye retningslinjer, hvor Finanstilsynet lægger op til, at selskaber ikke længere må kontakte de kunder, der ønsker at skifte.

Det har mødt modstand fra pensionsselskaber som AP Pension og Danica, der begge er blevet beskyldt for at skræmme kunderne.

Nu er vores opgave at se, hvem det brev har ramt, og om det har haft en konsekvens. Michael Buksti, kommunikationsdirektør i AP Pension

Hidtil har Søren Andersen argumenteret for, at det er sundt for konkurrencen, at et selskab kan kæmpe med relevante argumenter for at beholde en kunde.

»Omvendt kan jeg godt forstå, at man kommer frem til Finanstilsynets forslag, når der er afgivne selskaber, der agerer, som vi ser her,« siger han.

I AP Pension har direktørerne Bo Normann Rasmussen og Jesper Bjerre ikke ønsket at stille op til interview, men kommunikationsdirektør Michael Buksti lægger sig fladt ned.

»Brevet følger ikke standarden for, hvad vi ønsker at kommunikere til vores kunder. De ting, du henviser til (transaktionsomkostningen på ca. 1. pct., red.), er ikke noget, der er belæg for. Vi beklager rigtig meget,« siger Michael Buksti.

Nye retningslinjer Finanstilsynet har udarbejdet et udkast til nye retningslinjer for, hvordan pensionsselskaber skal opføre sig, når en kunde vil skifte til et andet selskab. Udkastet skal i de kommende måneder forhandles på plads med Forbrugerrådet Tænk, Forbrugerombudsmanden og Forsikring & Pension.



Retningslinjerne skal ifølge udkastet sikre, at pensionsselskaberne »behandler forbrugerne i overensstemmelse med god skik, når man overfører pensionsordninger fra et selskab til et andet.« Samtidig skal det sikre, »at enkelte selskaber ikke lægger hindringer for mobilitet på markedet.«



Udkastet skærper kravene til det modtagne selskab, som skal være mere præcise i forhold til at rådgive om forskellene på ordningerne i de to selskaber, så kunden kan tage et oplyst valg. Samtidig lægger udkastet op til, at det afgivne selskab ikke længere må kontakte kunden.

Har I undersøgt, om der er lignende breve til andre kunder?

»Det her brev er gået ud i en kortere periode, og det beklager vi. Nu er vores opgave at se, hvem det brev har ramt, og om det har haft en konsekvens,« siger Michael Buksti.

De nye retningslinjer skal sikre, at kunder behandles ordentligt og ens, når de skifter selskab. I løbet af de kommende måneder skal de forhandles på plads mellem Finanstilsynet og pensionsbranchen.