Stor ændring af afkastmaskine: PFA's konkurrenceevne svækkes markant

PFA ændrer Kundekapital-modellen ved årsskiftet. Det går ud over nye kunders mulighed for at få fat i ekstra afkastgaver.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Landets største pensionsselskab, PFA Pension, får sværere ved at konkurrere efter nytår. Det skyldes, at der ikke længere bliver fuld adgang til selskabets afkastmaskine Kundekapital for nye kunder.

Kundekapital Er ansvarlig kapital i PFA, som får andel i eventuelle overskud, men også skal være med til at dække eventuelle tab.



Kunder får et ekstra højt afkast på den del af deres opsparing, som indbetales som kundekapital.



Men risikoen er, at kundekapitalen kan blive mindre (ved negative afkast) og i yderste konsekvens kan tabes helt.



Afkastet for kundekapital har i mange år ligget helt oppe på 20 pct.



Hidtil har nye kunder fået lov til at placere 5 pct. af deres opsparing som Kundekapital.

Fra nytår får de kun lov til at placere 5 pct. af den løbende opsparing her.

PFA er samtidig ved at informere mere end 500.000 kunder om, at afkastet fra kundekapitalen fremover bliver sat ind på deres almindelige pensionsopsparing og ikke længere bliver stående på kundernes Kundekapital, som har givet dem ekstraordinære afkastgaver på helt op til 20 pct. i flere år.

»PFA får vanskeligere ved at få nye kunder efter nytår, fordi selskabet ikke længere kan bruge Kundekapital til at tiltrække dem,« siger Søren Andersen, aktuar og partner i pensionsmæglerselskabet Fpension.

Jeg tror ikke, at ændringerne kommer til at være afgørende. Allan Polack, adm. direktør i PFA Pension

PFA har brugt Kundekapital til at lokke nye kunder ind i butikken, fordi de har fået lov til at placere 5 pct. af de opsparede penge, de har med fra et andet pensionsselskab, som Kundekapital, der har givet ekstraordinært høje afkast.

Fremover får nye kunder kun lov til at placere 5 pct. af de penge, som de sparer op til alderdommen i PFA.

PFA får vanskeligere ved at få nye kunder efter nytår. Søren Andersen, aktuar og partner i pensionsmæglerselskabet Fpension

En pensionsekspert peger på, at PFA er ved at lægge Kundekapital-modellen i graven.



»Det er i hvert fald første skridt i retning af at lægge den i graven. Og det kommer til at betyde, at jeg ikke fremover kan regne afkast fra Kundekapital-modellen med, når PFA kæmper om nye kunder. Jeg tror dog, at vi kommer til at se yderligere ændringer, så Kundekapital kommer til at fylde mindre af kundernes samlede opsparing,« siger Jørgen Svendsen, aktuar og partner i AFPR.

PFA’s øverste chef afviser, at selskabet kommer til at stå dårligere, når det i fremtiden deltager i "skønhedskonkurrencer" for at vinde nye kunder.

»Der er mange komponenter i konkurrenceevnen, og jeg tror ikke, at ændringerne kommer til at være afgørende. Det er derimod evnen til at skaffe kunderne afkast, og måden man behandler kunderne på. Det handler ikke kun om at få et ekstra afkast på 5 pct. af din opsparing,« siger Allan Polack, adm. direktør i PFA.