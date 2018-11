Anklagemyndigheden er torsdag morgen i gang med at ransage Deutsche Banks hovedkontor i forbindelse med en hvidvaskundersøgelse.

Deutsche Banks hovedkontor i storbyen Frankfurt er blevet ransaget af den tyske anklagemyndighed i forbindelse med en hvidvaskundersøgelse. Det oplyser anklagemyndigheden i en mail til Bloomberg.

Ifølge oplysningerne til Bloomberg er to ansatte i banken under mistanke i sagen, som har fået myndighederne til at komme på uanmeldt besøg hos storbanken.

Bloomberg skriver, at 170 embedsmænd og politifolk har deltaget i ransagningen. Sagen drejer sig om, at banken ikke har rapporteret om mulig hvidvask i forbindelse med at penge, som stammer fra kriminel aktivitet, er blevet overført til konti i Deutsche Bank.

Oplysningerne om ransagningen sendte aktien i Deutsche Bank ud i et kraftigt dyk på mere end 5 pct., men kursen har efterfølgende rettet sig en smule. Dermed er der blevet lagt endnu mere pres på hårdtprøvede aktie, som i forvejen var faldet med mere end 40 pct. siden nytår.

Det er langt fra første gang, at Deutsche Bank er blevet trukket ind i en sag relateret til hvidvask. Det tyske banktilsyn krævede for nyligt, at Deutsche Bank skulle ansætte en uafhængig inspektør til at holde holde øje med, at banken implementerede skærpede kontrolprocedurer for at forhindre hvidvask.

I august afslørede Reuters, at Deutsche Banks hvidvaskprocedurer ikke var tilstrækkelige selv et år efter, at banken fik en bøde på 700 mio. dollars for at have hvidvasket 10 mia. dollars for russiske kunder.