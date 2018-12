Formand og ledelse trækker sig fra Akademikernes A-kasse

Selv om en advokatundersøgelse frikender a-kassens tilbageværende ledelse i sagen om returkommission, trækker formanden og den konstituerede direktør sig den 4. januar 2019.

Formanden for Akademikernes A-kasse (AKA), Allan Luplau, trækker sig på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. januar. A-kassens konstituerede direktør og sekretariatschef er desuden fratrådt deres stillinger. Det oplyser a-kassen i en pressemeddelelse.

»AKA har de seneste måneder været gennem betydelig turbulens. Formandskabet har i den sammenhæng trukket et stort læs. Derfor har vi i bestyrelsen forståelse og respekt for beslutningen om, at formandskabet trækker sig tilbage,« skriver bestyrelsen med afsæt i politianmeldelsen af den nu afskedigede direktør Michael Valentin for at have modtaget returkommission og ladet a-kassen betale for sine private arrangementer.

Akademikernes A-kasse Akademikernes A-kasse har 230.000 medlemmer.

De organiserede er selvstændige og lønmodtagere fra det offentlige og private arbejdsmarked samt studerende fra universiteter og højere læreanstalter.

A-kassen blev etableret 1. juli 2013 ved fusionen af Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse.

I den over 100 sider lange advokatundersøgelse, som a-kassen bestilte i forlængelse af afskedigelsen i september, konkluderes det, at hverken bestyrelsen, formandskabet eller den tilbageværende ledelse kan drages til ansvar i sagen. Derfor har AKA ifølge pressemeddelelsen nu taget en stribe juridiske skridt mod Michael Valentin uden at komme nærmere ind på det.



Alligevel fratræder såvel formanden Allan Luplau som den konstituerede direktør Britt Dyg Haun foruden sekretariatschef Lone Verbik Byriel, mens vicedirektør Mette Gregersen konstitueres som adm. direktør frem til ansættelsen af en ny.

Opdateres