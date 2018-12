Boligejere i landdistrikter risikerer at skulle betale mere for realkreditlån

I Forenet Kredit vil man drøfte, om modellen med ens priser på realkreditlån skal ændres.

De boligkunder, der bor uden for byområder, kan komme til at betale mere for deres lån, hvis realkreditsystemet laves om, sådan som sektoren nu åbner op for en diskussion om.

For selv om Danmark ifølge en ny analyse fra Deloitte har et utroligt stærkt system til boligfinansiering, risikerer kunder i landdistrikter i dag at blive udelukket fra at få realkreditlån.

Det skyldes, at realkreditselskaberne har en solidarisk prisstruktur, så alle betaler det samme for samme type lån. En familie i et landdistrikt, hvor boligmarkedet er under pres, skal derfor ikke betale mere end eksempelvis en direktørfamilie i Nordsjælland.

»Når man har en enhedspris, kan der være kundegrupper, som slet ikke får lån. Det ville de kunne få, hvis det var muligt at tage højere priser i særlige områder,« siger Louise Mogensen, direktør i den medlemsejede forening Forenet Kredit, der er storaktionær i landets største realkreditkoncern, Nykredit.

Efter nytår vil Forenet Kredit tage hul på debatten om fordele og ulemper ved at ændre modellen med ens priser til alle for at give de i realkreditselskabernes øjne mest risikable kunder adgang til lån.

»Det vil være en grundlæggende forandring af noget helt principielt i vores system, og det ville være et meget stort skridt at tage,« siger Louise Mogensen.

Man må stille sig selv det spørgsmål, om der overhovedet er noget tilbage af den danske realkreditmodel, hvis man gør op med, at alle betaler det samme for det samme lån. Curt Liliegreen, direktør ved Boligøkonomisk Videncenter

Deloittes analyse sammenligner Danmark med bl.a. Tyskland og Sverige, hvor priserne er til forhandling.

»Et system med individuel prissætning kan tilbyde lån til mere ressourcesvage eller risikable grupper, da deres højere risiko kan kompenseres gennem højere rente,« konkluderes det i analysen.

En ekspert advarer mod at ændre på den danske realkreditmodel.

»Man må stille sig selv det spørgsmål, om der overhovedet er noget tilbage af den danske realkreditmodel, hvis man gør op med, at alle betaler det samme for det samme lån,« siger Curt Liliegreen, direktør ved Boligøkonomisk Videncenter.

Erhvervsministeriet oplyser, at realkreditselskaberne allerede i dag har lov til at indføre individuelle priser.