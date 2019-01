Som den første bank trækker Jyske Bank stikket til det populære Visadankort. Butikker og forbrugere frygter, at det er begyndelsen til et farvel til dankortet.

Jyske Bank vender Danmarks mest udbredte betalingskort ryggen. Fremover er det slut med Visadankort i storbanken. I takt med at kundernes Visadankort udløber, vil de modtage to nye kort.

»I stedet får folk – til samme pris – et rent dankort og et rent Visa-kort,« siger Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, der huser ca. 10 pct. af alle landets bankkunder.

Han forklarer skridtet med, at man ønsker at puste til konkurrencen på kortmarkedet.

Dankortet De danske pengeinstitutter lancerede i fællesskab dankortet i 1983.

Det første år blev dankortet brugt til 78.552 betalinger.

Bankerne solgte i 2014 selskabet Nets, der ejer dankortet. Derfor har bankerne ikke længere nogen direkte tilknytning til driften eller ejerskabet af dankortet.

I 2015 lancerede Nets det kontaktløse dankort, mens det i 2017 blev muligt at betale med dankort direkte fra mobiltelefonen.

I 2017 svingede danskerne dankortet 1.259.381.185 gange – eller ca. 40 gange hvert sekund.

Der er i dag 4,8 mio. dankort og VisaDankort i omløb.

Forbrugerrådet Tænk kalder derimod Jyske Banks beslutning et maskeret angreb på dankortet.

»Det svarer til at sige, at vi ikke støtter dankortet længere. Der er jo ikke mange, der vil være interesseret i et dankort, som alene kan bruges i Danmark,« siger seniorøkonom Troels Holmberg.

I Dansk Detail frygter adm. direktør Jens Birkeholm, at Jyske Bank-løsningen vil brede sig og på længere sigt betyde et farvel til dankortet i takt med, at betalingerne flyttes over på Visa og MasterCard.

I samme øjeblik kunderne viser, at de ikke har behov for dankortet, så har vi ikke kortet mere. Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank

Jyske Bank-ledelsen afviser, at man forsøger at trække tæppet væk under dankortet. Bolden spilles bare over på forbrugernes banehalvdel, lyder meldingen.

»I samme øjeblik kunderne viser, at de ikke har behov for dankortet, har vi ikke kortet mere. Men det samme gælder for MasterCard og Visa. Men vi afvikler ikke dankortet. Det er kunderne, der afvikler dankortet, hvis det sker,« siger Anders Dam.

Dansk Erhverv ser meldingen fra Jyske Bank som en prøveballon for hele banksektoren.

»Forhåbentlig breder løsningen sig ikke til andre banker. Men vi frygter, at det vil ske, og at Jyske Banks ageren reelt er udtryk for en overordnet strategi for bankerne,« siger Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Det afviser Finans Danmark.

»Vi ser et betalingsmarked, hvor der sker rigtig mange ting for øjeblikket. I sidste ende er det jo de enkelte banker, der afgør, hvilke produkter de har på hylderne. Det kan Finans Danmark ikke diktere,« siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i bankernes interesseorganisation.

Den nuværende dankortaftale udløber med udgangen af 2019.