Der er nu indgået en aftale mellem Nykredit Realkredit, Totalkredit og Forbrugerombudsmanden efter armlægning om privatkunders omlægninger af lån.

En tvist mellem Nykredit Realkredit, Totalkredit og Forbrugerombudsmanden om privatkunders omlægninger af lån ender nu i en aftale, hvor Nykredit anerkender at have overtrådt reglerne.

Konflikten mellem parterne har handlet om omlægningen fra Nykredit Realkredit til Totalkredit i perioden fra april 2012 til oktober 2016.

»Vi ønsker altid at rådgive så præcist som muligt, og vi er ærgerlige over, at vi ikke er lykkedes med det i forbindelse med disse omlægninger. Det er ikke tilfredsstillende for hverken vores kunder eller os selv,« siger Anders Jensen, koncerndirektør i Nykredit i en meddelelse.

Der er desværre en gruppe af kunder, hvor vi ikke kan udelukke, at nogle af dem ville have undladt at lægge deres realkreditlån i Nykredit Realkredit om til Totalkredit Anders Jensen, koncerndirektør i Nykredit

Her står der specifikt, at "aftalen indebærer en anerkendelse af, at reglerne om god skik for finansielle virksomheder er overtrådt".

»Der er desværre en gruppe af kunder, hvor vi ikke kan udelukke, at nogle af dem ville have undladt at lægge deres realkreditlån i Nykredit Realkredit om til Totalkredit, hvis de havde kendt til de forskellige vilkår for at regulere bidragssatsen. Det vil vi gerne rette op på, og det tilbyder vi derfor disse kunder at gøre,« fortsætter han.

Forbrugerombudmand Christina Toftegaard fortæller, at man har modtaget mere end 200 klager efter Totalkredits bidragsforhøjelse i 2016.

»Det er vigtigt, at vi som forbrugere får alle de oplysninger fra vores rådgivere, som har betydning for de beslutninger, vi skal tage. Det gælder særligt prisoplysninger, og bidragssatsen er en væsentlig del af prisen for et realkreditlån,« siger hun.

Hun oplyser samtidig, at med forliget afslutter Forbrugerombudsmanden behandlingen af de klager, som er omfattet af forliget.

Råd fra Forbrugerombudsmanden Hvad skal man gøre, hvis man er berettiget til kompensation efter forliget? Nykredit Realkredit/Totalkredit vil i januar 2019 sende et brev til de kunder, der er omfattet af forliget, med et nærmere beskrevet tilbud om kompensation. Hvis man vil acceptere det tilbud, skal man følge anvisningerne i brevet.

Forbrugerombudsmanden understreger, at det er op til forbrugerne selv at vurdere, om de vil tage imod tilbuddet eller for eksempel hellere vil have prøvet deres sag ved Realkreditankenævnet eller ved domstolene. Hvad skal man gøre, hvis man ikke er omfattet af forliget? Forbrugerombudsmanden anbefaler forbrugere, der har omlagt deres lån fra Nykredit til Totalkredit via et pengeinstitut i perioden fra april 2012 til oktober 2016 til snarest at kontakte Totalkredit, hvis de mener, at de har lidt et tab som følge af mangelfuld rådgivning i pengeinstitutterne.

Selskaberne har tilkendegivet over for Forbrugerombudsmanden, at de vil yde kompensation i op til 6 måneder efter forligsaftalens offentliggørelse, hvis der mod forventning er kunder, som har lidt et erstatningsberettiget tab som følge af, at de ikke i rådgivningen er blevet oplyst om, at bidragssatsen for Nykredit lån kun kunne hæves med konkurrencemyndighedernes tilladelse. Kilde: Forbrugerombudsmanden

I alt blev der i de omtalte år gennemført 46.292 omlægninger, som Nykredit Realkredit rådgav om. Ved 41.386 af disse har kunderne opnået rentebesparelser eller andre fordele.

Både Forbrugerombudsmanden og Nykredit Realkredit vurderer derfor, at disse kunder næppe ville have ændret deres beslutning, selvom de havde kendt til de forskellige vilkår for at regulere bidragssatserne, oplyser Nykredit.

Ved de resterende 4.906 omlægninger kan det imidlertid ikke udelukkes, at nogle af kunderne ville have handlet anderledes. Derfor modtager de kunder nu et brev, hvor Nykredit Realkredit tilbyder at tilbagerulle hele omlægningen eller justere bidragssatsen og vilkårene.

Aftalen med Forbrugerombudsmanden afslutter den sidste af de igangværende myndighedsundersøgelser forårsaget af bidragsforhøjelsen i Totalkredit i 2016, lyder det i meddelelsen.