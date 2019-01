Banksektoren er knækket over i to – Nordea og Danske Bank udgør taberholdet

Der har aldrig før været så gode muligheder for at kapre kunder for Nordea og Danske Banks konkurrenter, påpeger Voxmeter efter en skræk-kundemåling for storbankerne.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Det er aldrig set før, men 2018 blev året, hvor Danske Bank og Nordea skilte sig ud fra resten af banksektoren – i negativ forstand.

Forskellen i kundetilfredsheden mellem de to storbanker og resten af sektoren har nemlig aldrig tidligere været så stor.

Det viser en måling fra konsulenthuset Voxmeter, der er baseret på 224.000 interviews i løbet af 2018.

»Finanssektoren er ganske enkelt blevet splittet i to. På vinderholdet har fremtidsudsigterne aldrig været bedre, mens den aldrig har set værre ud for taberholdet bestående af Danske Bank og Nordea,« siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter.

Nordea befinder sig ifølge Voxmeter i den værste situation, fordi kunderne er utilfredse med selve bankmotoren, mens det i Danske Bank er etikken, der halter.

Situationen har bragt resten af banksektoren i en gunstig situation.



»40 pct. af Danske Banks og Nordeas kunder ønsker at forlade bankerne, så lokalbankerne samt store banker som Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank har aldrig været i et marked med så mange lavthængende og plukkemodne frugter,« siger Christian Stjer.

En bankekspert kalder 2018 for et rædselsfuldt år for de store.

»Mest for Danske Bank har det været annus horribilis, hvor man har haft alt for meget opmærksomhed på det, som man ikke gør mere, men som man har gjort,« siger Lars Krull, seniorforsker ved Aalborg Universitet.

På vinderholdet har fremtidsudsigterne aldrig været bedre, mens den aldrig har set værre ud for taberholdet bestående af Danske Bank og Nordea. Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter

Danske Bank erkender, at 2018 har været et år lige til glemmebogen. Ikke mindst pga. hvidvasksagen i bankens estiske filial, der førte til et exit for topchef Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen.

»At vi bedømmes hårdt er en naturlig følge af Estland-sagen og vores håndtering af den, hvor vi i for lang tid undervurderede sagen. Det må vi tage på os og med ord og handling bevise, at vi driver en ordentlig og redelig bank,« siger Jesper Nielsen, konstitueret direktør i Danske Bank.

Nordea indrømmer, at banken har utilfredse kunder.

»Det arbejder vi hårdt på at ændre. Vi har allerede taget en lang række initiativer for at blive mere tilgængelige og relevante for vores kunder,« siger Mads Skovlund, chef for privatkunder i Danmark.