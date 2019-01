Danske Banks whistleblower kan score trecifret milliongevinst

Whistleblowere kan score op til 30 pct. af udstedte bøder fra det amerikanske børstilsyn. Analytikere forventer, at Danske Bank får en milliardbøde.

Det kan ende med at blive en guldrandet forretning for Howard Wilkinson at optræde som whistleblower i sagen om hvidvask i Danske Bank.

Det amerikanske børstilsyn, SEC, oplyser, at whistleblowere kan belønnes med mellem 10 og 30 pct. af de bøder, som deres oplysninger baner vejen for i USA.

Nyhedsbureauet Bloomberg vurderer i en analyse om Danske Banks hvidvasksag, at banken får en bøde i niveauet 6,5 til 13 mia. kr. fra de lande, der har indledt undersøgelser, men at bøden i USA lander på mindre end 6,5 mia. kr.

»Justitsministeriet (i USA, red.) kan ventes at kræve det dobbelte af bankens bruttofortjeneste,« skriver Bloomberg og opgør bruttofortjenesten på den mistænkelige kundegruppe i Estland til 1,7 mia. kr.

Danske Bank har derfor udsigt til en bøde i niveauet 3,4 mia. kr. i USA, såfremt Bloombergs vurdering er korrekt. Det kan sende mellem 340 mio. kr. og 1,02 mia. kr. ned i lommen på Howard Wilkinson.

Forudsætningen er, at SEC vurderer, at hans oplysninger har været afgørende for at udstede bøden.

»Det giver et incitament til at blive whistleblower, når man har udsigt til beløb i den størrelsesorden,« siger hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft.

Han peger på, at Howard Wilkinson kan have et motiv ud over det økonomiske, efter at Finans tirsdag offentliggjorde indholdet af e-mails, som han skrev til kollegaer i den estiske filial. Her opfordrede han til at nedtone, hvor mange særligt risikable agentkunder, filialen havde.

»Han har tilsyneladende været involveret i hvidvasksagen på den gale side, for han har forsøgt at kamuflere forholdene i filialen. Ved at stå frem som whistleblower, fremstår han som en, der bekæmper hvidvask, selv om hans rolle ser ud til at have været en anden,« siger hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft.

Howard Wilkinson afviser via sin advokat, Stephen M. Kohn, at han har gjort noget galt. Finans har spurgt advokaten, om det er et mål at få en belønning som whistleblower fra de amerikanske myndigheder. Det spørgsmål har advokaten ikke svaret på.

Det kan svække sagligheden, tilliden og hele legitimiteten omkring whistleblowerens rolle. Jeg vil være meget skeptisk over at indføre sådan et dusørsystem. Michael Gøtze, professor

Danske politikere overvejer, om der skal indføres en bedre beskyttelse af whistleblowere i Danmark. Det kan der ifølge professor Michael Gøtze fra Københavns Universitet være gode grunde til. Men ifølge ham er de amerikanske tilstande med store belønninger ikke værd at lade sig inspirere af.

»Det kan svække sagligheden, tilliden og hele legitimiteten omkring whistleblowerens rolle. Jeg vil være meget skeptisk over at indføre sådan et dusørsystem. Det kan give en mistanke om, at nogen går efter at tjene penge frem for at viderebringe samfundsmæssigt relevante oplysninger,« siger Michael Gøtze.

Stødpude Danske Bank har ikke hensat penge til en bøde i hvidvasksagen og har ikke et bud på, om den får en bøde og i givet fald i hvilken størrelsesorden.

Men bankens midlertidige topchef, Jesper Nielsen, sagde i sidste måned, at banken har en økonomisk stødpude på 17,9 mia. kr.

Ifølge Sydbank har aktiemarkedet indregnet bøder i niveauet 30-35 mia. kr. i Danske Banks nuværende aktiekurs.

»Det er amerikanerne, der udsteder langt de største bøder. De har givet frygtindgydende milliardbøder i lignende sager, som har gjort ondt. Men det er svært at vurdere, hvad en eventuel bøde til Danske Bank vil løbe op i,« siger Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker i Sydbank.