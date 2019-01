Detailgigant i frontalangreb: Jyske Bank vil smadre dankortet

Coop, der står bag kæder som Fakta, SuperBrugsen, Kvickly, Irma og Dagli’Brugsen, kritiserer skarpt Jyske Bank for at fjerne Visadankortet fra salgshylderne.

Jyske Bank er slået ind på en farlig kurs, der vil smadre et velfungerende dankortsystem alene for at øge bankens indtjening.

»Efter 35 år med et stadigt mere populært betalingssystem i Danmark, dankortet, har Jyske Bank taget det første, farlige skridt mod at smadre det,« fastslår Jan Madsen, koncerndirektør i Coop.

Dankortet De danske pengeinstitutter lancerede i fællesskab dankortet i 1983.

Det første år blev dankortet brugt til 78.552 betalinger.

Bankerne solgte i 2014 selskabet Nets, der ejer dankortet. Derfor har bankerne ikke længere nogen direkte tilknytning til driften eller ejerskabet af dankortet.

I 2015 lancerede Nets det kontaktløse dankort, mens det i 2017 blev muligt at betale med dankort direkte fra mobiltelefonen.

I 2017 svingede danskerne dankortet 1.259.381.185 gange – eller ca. 40 gange hvert sekund.

Der er i dag 4,4 mio. Visadankort i omløb.

Hertil kommer ca. 400.000 "rene" dankort.

Meldingen kommer, efter at Jyske Bank har udtalt, at man ikke længere vil udstede nye Visadankort, der med 4,4 mio. kortholdere er Danmarks mest populære betalingskort.

Det har udløst massiv kritik fra bl.a. Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv og flere partier på Christiansborg anført af regeringen med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i front.

Nu slutter Coop, der nyder godt af lave gebyrer på dankortbetalinger, sig til koret af kritikere med meldingen om, at Jyske Banks beslutning om at droppe Visadankortet alene skyldes hensynet til egen indtjening.

»Vi vil gerne advare mod, at det sker. For det har kun én vinder, Jyske Bank, der kan øge sin egen indtjening, mens alle danskere bliver tabere og kommer til at betale prisen,« siger Jan Madsen.

Men Jyske Banks kunder kan jo fortsat betale med dankort i Coop-butikkerne?

»Ja, men ved at afskaffe Visadankortet sætter man en kile ind i dankortsystemet, som gør kortet mindre attraktivt,« siger Jan Madsen.

Detailgiganterne Coop har mere end 1.200 butikker samlet i kæderne Fakta, SuperBrugsen, Kvickly, Irma og Dagli’Brugsen.

Sammen med Salling Group, der ejer Bilka, Føtex, Netto og Salling-varehusene, dominerer de to detailgiganter betalingsmarkedet herhjemme.

Uden opbakning fra de to kæmper har mange iagttagere svært ved at se en fremtid for dankort - herunder især Visadankortet.

Salling Group har tidligeres tilkendegivet offentligt, at man bakker 100 pct. op om dankortet.

Topledelsen i Jyske Bank har tidligere afvist, at man kommer til at tjene mere på den nye kortstrategi, selv om man modtager en højere gebyrbetaling, når kunder betaler med Visakort frem for med dankort.

»Det dækker sådan nogenlunde vores omkostninger. Det er ikke noget, vi tjener på,« har bankdirektør i Jyske Bank, Peter Schleidt, forklaret til Finans.

At Coop mener kritikken alvorlig, ses ved, at detailkæmpen, der har mere end 1.200 butikker rundt om i Danmark, direkte opfordrer til et politisk indgreb, hvis »Jyske Bank ikke selv kommer til fornuft«.

»Vi kan bare konkludere, at i en overkommelig fremtid vil langt hovedparten af vores transaktioner være på Visadankort, og det vil vi gerne forsvare,« siger Jan Madsen om den usædvanlige opfordring.

Finans arbejder på at få en kommentar fra Jyske Bank.