Jyske Bank er i gang med at sælge datterbanken på Gibraltar

Jyske Bank har været i dialog med flere interesserede købere og forventer at sælge banken på Gibraltar i marts.

Jyske Bank har besluttet sig for at sælge sin datterbank på Gibraltar.

Det sker som en konsekvens af, at banken efter opkøbet af realkreditselskabet BRFkredit har skiftet strategi og nu fokuserer på danske kunder.

»Når vi har besluttet at være en bank for danske kunder, passer Gibraltar ikke længere ind strategisk. Vi er ikke den første virksomhed i verden, der beslutter at fokusere på kerneforretningen. Men det gør da ondt, for vi har været her i over 30 år,« siger Jens Lauritzen, direktør for Jyske Banks internationale forretninger, som er på Gibraltar for at overbringe de ansatte i datterbanken nyheden om salget.

Jyske Bank har allerede forhørt sig hos mulige købere og er i dialog med flere.

»Vi har snakket med de interesserede købere i nogle uger. De er meget interesserede i at komme ind at kigge i vores bøger,« siger Jens Lauritzen.

Han forventer, at de potentielle købere får lov til at kigge på datterbanken i februar, og at der indledes konkrete forhandlinger i marts.

»Mit mål er at forhandle os frem til, hvad tingene skal koste med en køber i marts. Så kommer det juridiske bagefter. Jeg håber, at vi kan lukke handlen i slutningen af det her år, så vi ved nytår står tilbage med en tom bank. Så kan vi aflevere vores licens og lukke ned i god ro og orden,« siger Jens Lauritzen.

Jyske Bank vil ikke oplyse et prisniveau for datterbanken. Ifølge en analytiker, der ønsker at være anonym, virker en pris i niveauet 300 mio. kr. ikke urealistisk.

Datterbanken har et udlån på ca. 1,6 mia. kr. I 2017 gav den et underskud, men det var fordi, der blev hensat penge til en retssag, som efterfølgende er blevet vundet. Renset for retssagen gav datterbanken i 2017 et overskud på ca. 30 mio. kr. efter skat.

Udover en ændret strategi har brexit også haft betydning for beslutningen om at sælge. Gibraltar følger Storbritannien, som er på vej ud af EU. Dermed har datterbanken på Gibraltar udsigt til at blive underlagt en anden lovgivning end resten af Jyske Bank-koncernen.

Netop brexit kan blive en hæmsko i forbindelse med salget.

»Vi driver en fornuftig butik med en rigtig god indtjening, så vi regner med, at nogle vil være interesserede i at købe banken. Det, der kan skræmme potentielle købere væk, er brexit. Gibraltars økonomi er ca. 90 pct. rettet mod det engelske marked,« siger Jens Lauritzen.

Ifølge Jyske Bank har datterbanken på Gibraltar en markedsandel på ca. 40 pct. blandt lokalsamfundets erhvervskunder og 15 pct. blandt de lokale private banking- og privatkunder.

Jyske Bank har gentagne gange været i vælten netop på grund af bankens forretninger i det kendte skattely Gibraltar. Den lille britiske koloni på Spaniens sydkyst har en attraktivt lav skatteprocent, hvorfor mange velhavende mennesker vælger at slå sig ned på solkysten i Spanien og registrere forretningerne i Gibraltar. Og det har Jyske Bank altså indtil nu tjent penge på.

Efter salget vil Jyske Banks internationale private banking-aktiviteter være samlet i København. Derudover har banken en filial i Hamburg, som fortsætter uændret.