Interne mails afslører: Nordea hjalp kunder med skatteunddragelse

Nordea har ifølge en bankekspert spillet en langt mere aktiv rolle i at hjælpe kunder med skatteunddragelse i sagen om de lækkede Panama-papirer, end banken hidtil har givet udtryk for.

Finans er kommet i besiddelse af interne mails, som ifølge eksperten viser, at Nordea har hjulpet med skatteunddragelse. Noget bankens topchef, Casper von Koskull, indtil nu har afvist.

Nordea kom i søgelyset i sagen, der er blevet kendt som Panama-papirerne, efter at der i 2015 blev lækket millioner af dokumenter om bankkunder verden over fra det panamanske advokatfirma Mossack Fonseca.

Hvis det var foregået i Danmark efter danske regler, ville der formentlig være tale om skatteunddragelse. Skatteekspert Torben Bagge, partner i TVC Advokatfirma.

»Det er mails og dokumenter, som beviser, at banken har skrevet direkte til Mossack Fonseca for at få oprettet selskaber, hvor kunderne kan skjule deres formuer. Jeg kan ikke tolke det anderledes, end at banken har hjulpet kunder med skatteunddragelse,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Finans er eksempelvis i besiddelse af en mail, hvor en medarbejder aktivt hjælper en kunde med at oprette et selskab i Mossack Fonseca, hvor Nordeas pensionsselskab, Nordea Life & Pensions, skal stå som ejer, men hvor kunden får fuldmagt til at håndtere selskabet.

»Så er pengene skjult for myndighederne, men kunden har stadig fuld råderet over pengene,« siger Lars Krull.

Skatteekspert Torben Bagge, der er partner i TVC Advokatfirma, har læst flere af de interne mails, som er sendt til og fra Nordeas afdeling i Luxembourg.

»Hvis det var foregået i Danmark efter danske regler, ville der formentlig være tale om skatteunddragelse, og så kunne det være en alvorlig sag for Nordea,« siger Torben Bagge.

Efter at have undersøgt sagen fastslog Casper von Koskull i 2016, at »der ikke er fundet bevis for, at Nordeas medarbejdere proaktivt har bidraget til skatteunddragelse.«

Nordea skriver i en mail, at banken er ved at lukke afdelingen i Luxembourg, og at holdningen til skatteoptimering har ændret sig.

»Vi er et helt andet sted som bank i dag og medvirker ikke til bankforretning, som alene har skatteoptimering som hensigt,« lyder det i mailen.