»En af de største erstatningssager i dansk retshistorie« kan være på vej mod Danske Bank i kølvandet på den store sag om hvidvask i bankens estiske filial.

To internationale kæmper lægger an til et dansk søgsmål mod Danske Bank i forlængelse af sagen om hvidvask på vegne af en række store aktionærer, fremgår det af en meddelelse.

Der er tale om et internationalt hold bestående af finansieringsfirmaet IMF LFS, der er specialiseret i juridiske krav, og verdens største advokatfirma specialiseret i erhvervslivets retssager og voldgiftsager, Quinn Emanuel, der vil føre en stor erstatningssag mod Danske Bank. IMF LFS er et datterselskab af australske IMF Bentham Limited.

Det sker efter afsløringerne af omfattende hvidvask igennem bankens estiske filial gennem en årrække.

Danske Njord Law Firm repræsenterer aktionærerne i sagen, der ifølge en meddelelse fra de to kan blive »én af de største erstatningssager i dansk retshistorie«.

Det oplyses i den forbindelse, at IMF LFS har annonceret vilkårene for sin finansiering af et dansk søgsmål mod Danske Bank og åbner op for deltagelse i søgsmålet fra pensionskasser, kapitalforvaltere og andre institutionelle investorer, der har lidt tab på grund af sagen.

»Det er vores vurdering, at Danske Bank gennem længere tid end tilladt tilbageholdte information fra markedet om sagens alvor og omfang. Det har medført kunstigt høje aktiekurser,« siger advokat Christian Benedictsen-Nislev, partner i Njord.

Erstatningskravet handler ifølge meddelelsen om kompensation til de aktionærer, "der har mistet store millionbeløb som følge af de fejl, der er begået af Danske Bank".

»Aktiemarkedet bygger i høj grad på tillid. Man skal kunne stole på, at de informationer, der kommer fra børsnoterede virksomheder, er korrekte og fyldestgørende. Det har ikke været tilfældet i denne sag, og vi ser frem til at repræsentere de store aktionærer, der ønsker at søge erstatning for de tab, de har lidt,« siger advokat Thomas Ryhl, partner i Njord.

Søgsmålet er åbent for investorer, der har lidt tab efter at have erhvervet aktier i Danske Bank mellem 29. april 2014 og 19. september 2018.

Danske Bank oplyser til Finans, at de ikke har nogen kommentar til søgsmålet.