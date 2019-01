Finanstilsynet har givet Lån & Spar Bank flere påbud, efter at tilsynet i oktober og november var på inspektion i banken. Det oplyser tilsynet i en meddelelse.

Disse er blandt andet på udlånsområdet, hvor væksten har været næsten dobbelt så høj som gennemsnittet for tilsvarende pengeinstitutter. En stikprøve viste, at halvdelen af bevillingerne var givet til kunder, der udviste svaghedstegn.

- Dette var væsentligt mere, end banken selv havde vurderet og indberettet til Finanstilsynet. Banken fik derfor påbud om at sikre korrekt klassifikation samt om at analysere væsentlige risikofaktorer med henblik på at vurdere, om disse vægter tilstrækkeligt i klassifikationen af kunderne, fremgår det af redegørelsen.

Banken blev også pålagt at styrke dokumentationen for, at vækstvejledningens bestemmelser bliver overholdt, samt at der foreligger en gengivelse af de overvejelser og drøftelser, som går forud for beslutninger.

Det blev derudover også bemærket, at bankens kreditpolitik ikke lever fuldt op til kravene i ledelsesbekendtgørelsen, som på enkelte områder heller ikke er præcist formuleret.

- Banken fik derfor påbud om at udbygge og præcisere kreditpolitikken, ligesom der skal ske en fyldestgørende opsamling af og rapportering på efterlevelsen heraf til bestyrelsen.

- Finanstilsynet konstaterede, at banken på erhvervssegmentet kun i mindre omfang overholdt kreditpolitikkens bestemmelser om etablering af pant, hvorfor banken fik påbud om at følge sin kreditpolitik, lyder det i redegørelsen.

Lån & Spar Bank fik ligeledes et påbud om at etablere en ramme til styring af kreditspændsrisikoen, samt at dette skal indgå i rapporteringen til bestyrelsen.