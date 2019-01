Danske Bank: Mindst 20 advokatfirmaer forbereder søgsmål

Udover det australske IMF Bentham vil flere advokater undersøge mulighederne for at sagsøge Danske Bank i hvidvasksagen.

Australsk IMF LFS (IMF), der er et datterselskab af IMF Bentham Limited, er ikke det eneste selskab, der har fået den idé at føre et søgsmål mod Danske Bank.

Det skriver Finanswatch, som har foretaget research, der viser, at mindst 20 advokathuse er i gang med eller har varslet søgsmål mod banken.

Danske Bank har ikke ønsket at kommentere sagerne over for mediet.

IMF oplyste tirsdag, at det vil finansiere et dansk søgsmål mod Danske Bank på vegne af en række store aktionærer. IMF har allieret sig med Njord Law Firm og Quinn Emanuel til at føre sagen.

Selskabet mener, at Danske Bank har tilbageholdt information om hvidvasksagen for markedet, hvilket har givet kunstigt høje aktiekurser. Erstatningskravet om erstatning handler om kompensation til de aktionærer, der har mistet store millionbeløb heraf.

Jesper Lau Hansen, juraprofessor ved Københavns Universitet, fortæller til Finanswatch, at det i Danmark ikke er lige til at vinde sager mod velfungerende firmaer.

- Kigger vi bagud i historien, så har vi set, at det har været svært for aktionærer at rette krav mod selskaber, der ikke er gået konkurs. Man kan godt sagsøge levende selskaber, der fungerer, og vinde, men det er rigtigt svært at gøre i Danmark, siger han.

Han understreger over for mediet, at han udtaler sig generelt - og ikke specifikt om Danske Bank.

Danske Bank-aktien dratter onsdag ved 11-tiden 1,4 pct. til en pris på 124,30 kr.