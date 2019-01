Jesper Nielsen er gået fra outsider til at være en af favoritterne til at blive ny adm. direktør i Danske Bank.

Jesper Nielsen har gjort det så godt som konstitueret topchef, at han nu står stærkt i kampen om at blive Danske Banks nye topchef.

Det erfarer Finans fra flere forskellige kilder i og omkring banken.

Jesper Nielsen blev den 1. oktober sidste år indsat som midlertidig chef og har siden taget alle i banken med storm. Ifølge kilder er bestyrelsen positivt overrasket over, hvor godt han varetager jobbet.

Derfor peger flere kilder i og omkring Danske Bank på, at det vil være oplagt at gøre ham til permanent topchef. Branchekilder vurderer samtidig, at Jesper Nielsens cv er tungt nok til at blive godkendt af Finanstilsynet, selv om han hverken har stor erfaring med kapitalforvaltning eller erhvervskunder, der for banker er vigtige forretningsområder.

»Jesper Nielsen har stor indsigt fra nærmest alle andre dele af banken, og forståelse for, at forretningerne ofte skabes i kontaktfladerne mellem dem. Jeg kan ikke komme til anden konklusion, end at han må leve op til de krav, som man med rimelighed kan stille til en adm. direktør i Danske Bank,« siger seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet.

Selv om Danmark ikke er med i den europæiske bankunion, læner Finanstilsynet sig op ad unionens krav om, at en topchef skal have 10 års finansiel erfaring. Mindst halvdelen skal være på et niveau maksimalt to niveauer under den adm. direktør.

Det krav levede Danske Banks oprindelige kandidat til topposten, Jacob Aarup-Andersen, ikke op til, men det gør Jesper Nielsen. Ifølge flere kilder arbejder tiden også for ham, for jo længere tid det går godt for banken med ham i spidsen, jo nemmere kan bestyrelsen argumentere for, at han er den rette til at blive siddende permanent.

Jesper Nielsens chance for at stige helt til tops er også blevet forstærket af, at den største danske konkurrent til topjobbet, koncernchef Michael Rasmussen fra Nykredit, ifølge en række kilder ikke længere er helt så varmt et emne.

Det kan meget vel betyde, at Jesper Nielsens største udfordring vil være, at bestyrelsen ønsker at vælge en skandinav, der i dag arbejder uden for landets grænser. Her findes der enkelte profiler med den rette tyngde, lyder vurderingen fra headhuntere i finanssektoren.

Danske Bank har ingen kommentarer til sagen.