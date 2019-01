Realkredit Danmarks landbrugskunder bør overveje, om de skal skifte selskab, lyder det fra ekspert og landbrugsformand.

Danske Banks realkreditinstitut, Realkredit Danmark, er væsentligt dyrere end landets andre realkreditinstitutter, hvis man er landbrugskunde.

Det viser en ny undersøgelse fra videnshuset Seges baseret på 80 pct. af heltidslandbrugenes bidragssatser.

Konklusionen er, at Realkredit Danmarks landbrugskunder i gennemsnit betaler 1,26 pct. i bidragssats mod 1,00 pct. i landets billigste selskab, Nykredit. Og her er Nykredits rabat til erhvervskunder – kaldet Erhvervskroner – ikke engang medregnet.

»Når andre realkreditinstitutter kan producere samme produkt væsentligt billigere, skal landmændene i Realkredit Danmark selvfølgelig tage fat i selskabet og kræve et svar på, hvorfor de gennemsnitligt betaler mere. Man har jo heller ikke lyst til at betale 25 pct. for meget for den benzin, man bruger hver eneste uge,« siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Det er første gang nogensinde, at det er muligt at sammenligne priser på realkreditlån til erhvervslivet, fordi bidragssatserne her forhandles hemmeligt mellem erhvervskunden og realkreditinstituttet.

En forsker råder landbrugskunderne i Danske Bank og Realkredit Danmark til at gribe knoglen.

Jeg ville da helt klart undersøge, om jeg betaler for meget. Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet

»Jeg ville da helt klart undersøge, om jeg betaler for meget. Men jeg ville også kigge på min samlede finansiering, for det kunne være, at jeg fik nogle fordele i Danske Bank, som opvejede den højere pris i Realkredit Danmark,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Realkredit Danmark afviser at være dyrere end konkurrenterne.

»Jeg har som følge af din henvendelse kigget ind i vores landbrugsbog og kan konstatere, at den gennemsnitlige bidragssats er 1,1 pct. i dette segment. Så jeg er ikke enig i, at vi er dyrere end andre,« siger Carsten Nøddebo, adm. direktør i Realkredit Danmark.

Landmændenes samlede bidragssats er i gennemsnit steget fra mindre end 0,5 pct. før finanskrisen til 1,05 pct. ved udgangen af 2017.