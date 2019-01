Både konkurrenter og en headhunter melder om stigende interesse for at søge væk fra Danske Bank. Helt naturligt, påpeger en ekspert.

Medarbejdere begynder at orientere sig mod udgangen i Danske Bank, som efter hvidvaskskandalen i Estland befinder sig i et midlertidigt ledelsesvakuum.

»Jeg er blevet kontaktet af mange dygtige ansatte - også seniorfolk i Danske Bank - der gerne vil væk. Tidligere var det nærmest umuligt at lokke sådanne folk fra Danske Bank,« siger en headhunter.

Siden 1. oktober 2018 har Jesper Nielsen været midlertidig topchef, efter at hvidvaskskandalen fældede forgængeren, Thomas Borgen, og Finanstilsynet ikke ville godkende bankens kandidat til at tage over, Jacob Aarup-Andersen.



»Tidligere var det svært overhovedet at komme til at drikke en kop kaffe med dygtige medarbejdere i Danske Bank. Nu siger de straks ja tak til en snak om fremtiden. Det er generelt nemmere at flytte folk fra organisationer i krise,« siger en kilde fra en konkurrerende bank.

Det er ifølge en ekspert naturligt.

»Danske Bank bliver ramt af et samspil mellem et vakuum på ledelsesposten, hvor der sidder en midlertidig topchef, og reaktionerne på den voldsomme krise, som hvidvaskskandalen har ført banken og dens medarbejdere ind i. Medarbejderne står på mål, når en virksomhed ikke opfører sig ordentligt, og det er naturligt, at medarbejderne overvejer, om deres fremtid ligger i Danske Bank,« siger Winni Johansen, professor i krisehåndtering ved Aarhus Universitet.

Ifølge hende er et af de værste krisetegn for en virksomhed, når ansatte begynder at sive.

»Det er typisk de bedste folk, der går først, for det er dem, der har overskuddet til at søge væk, og så er man som organisation i voldsomme problemer,« siger Winni Johansen.

SEB hapsede i december fire Danske Bank-ansatte, som skal styrke storbankens aktieteam. I januar annoncerede direktøren for Danske Banks afdeling for de mest formuende kunder - Private Banking Elite - sit stop.

Danske Bank er særligt opmærksom på risikoen for, at dygtige medarbejdere forlader banken i den nuværende situation, oplyser HR-direktør Henriette Fenger Ellekrog.

»Jeg ved ikke, hvem folk drikker kaffe med, men vi følger det her tæt, og vi kan ikke konstatere nogen talentflugt eller særlig høj afgang af medarbejdere eller ledere,« siger hun.