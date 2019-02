Danmarks største banker vil holde dankortet i live

Både Danske Bank og Nordea støtter nu op om dankortet, efter at der har været usikkerhed om det populære betalingskorts fremtid.

Dankortets fremtid ser nu ud til at være sikret. Efter, at der tidligere er skabt usikkerhed om det populære betalingskorts fremtid, har Danske Bank og Nordea i dag offentligt meldt ud, at de støtter dankortet.

I forbindelse med offentliggørelsen af sit årsregnskab løftede Danske Bank i dag sløret for en ny fem-årig udviklingsaftale med betalingsgiganten Nets om at udvikle dankortet.

»Man må sige, at det viser sig, at der er en klar efterspørgsel, og der er nogle klare følelser for dankortet som danskernes betalingsmiddel. Det må man tage ad notam, når man lever af at betjene kunder. Det er i virkeligheden bare det, vi har gjort - vi har sagt fint nok, hvis det ønske er så stærkt, så er det noget, vi som bank skal leve op til. Længere er den ikke,« siger Jesper Nielsen, der er midlertidig adm. direktør i Danske Bank.

Kort tid efter udmeldingen fra Danske Bank meddelte Nordea, at den nordiske storbank også støtter klart op om dankortet.

»Vi ønsker altid at tilbyde vores kunder et bredt udbud af de bedste og mest enkle betalingsløsninger. Derfor følger vi løbende med i, hvad der sker i betalingsmarkedet, og hvad kunderne efterspørger, og på den baggrund mener vi på nuværende tidspunkt, at Visa/Dankortet er et attraktivt tilbud til vores kunder,« udtaler Bjørn Bøje Jensen, der har titel af country senior executive og chef for erhvervskunder i Nordea, i en pressemeddelelse.

Udmeldingerne fra landets største banker kommer efter, at Jyske Banks adm. direktør Anders Dam i begyndelsen af 2019 offentliggjorde, at banken vil stoppe med at udstede det populære visa-dankort. I stedet skal Jyske Banks kunder vælge mellem et visakort og et dankort eller vælge begge kort.

Udmeldingen fra bankbossen fra Silkeborg har vakt stor furore bl.a. på Christiansborg, i Dansk Erhverv og detaihandelsgiganter som Salling Group og Coop.

Anders Dams udmelding blev udlagt som et dødsstød til dankortet som selvstændigt betalingsmiddel. Men nu har de to største banker i Danmark altså valgt at bakke op om dankortet som fremtidigt betalingsmiddel for danskerne.

Den aftale, som gælder lige nu, er lavet mellem bankerne i fællesskab og Nets, og den udløber den 31. december 2019.