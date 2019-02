Nets har i 13 måneder fravalgt at styrke dankortet ved at skrue individuelle og billigere dankortaftaler sammen til især små butikker og erhvervsdrivende.

Et stigende antal butikker fravælger at tage imod dankortbetalinger, fordi løsningen er for dyr for butikkerne.

Dankortet De danske pengeinstitutter lancerede i fællesskab dankortet i 1983.

Detailbutikker fik oprindelig penge af bankerne for at modtage dankort, fordi bankerne sparede store beløb på håndteringen af kontanter.

I dag betaler detailhandlen 100 pct. af regningen for driften af dankortet.

Bankerne solgte i 2014 selskabet Nets, der ejer dankortet. Derfor har bankerne ikke længere nogen direkte tilknytning til driften eller ejerskabet af dankortet.

Den nuværende dankortaftale fra 2013 udløber med udgangen af 2019.

Foreløbig har Danske Bank og Nordea meddelt, at de har indgået en ny femårig aftale med Nets.

Der er i dag 4,4 mio. Visa-dankort i omløb plus ca. 400.000 ”rene” dankort.

Det sker, selv om Nets, der ejer dankortet, i mere end et år har haft mulighed for at strikke en billigere løsning sammen til især små butikker, der på grund af mange og ofte små betalinger bliver klemt af de faste dankort-priser.

Problemet er bare, at Nets ikke har benyttet muligheden for at sænke priserne, som politikerne har udstyret Nets med, lyder det fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

»Nets har faktisk mulighed for at give lavere priser til små butikker. Den mulighed har Nets så bare ikke brugt,« siger Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Først nu – 13 måneder efter at tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) åbnede op for, at Nets kan fravige de 10 faste pristrin for forretningers modtagelse af dankortbetalinger – har Nets taget det nye prisvåben i brug.

Det lange tilløb fra det kapitalfondsejede Nets undrer Forbrugerrådet Tænk, idet selskabet aktivt støttede udsigten til lavere priser og øget fleksibilitet i den tiltagende krig på betalingskortmarkedet.

»Det var mit klare indtryk, at Nets ønskede øget fleksibilitet i abonnementsordningen, så dankortet kunne blive ved med at være attraktivt for de mindste butikker, hvor der var kommet konkurrence fra blandt andre Mobilepay,« siger Troels Holmberg, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Jeppe Juul-Andersen, direktør for dankortet i Nets, afviser, at Nets er kommet sent ud af startblokken, når det gælder om at give butikker og forretninger med under 5.000 årlige transaktioner en billigere dankortaftale.

»Jeg mener ikke, at vi har sovet i timen. Det har taget lidt tid for os at få fundet vores ben i forhold til, hvordan vi skal implementere de nye muligheder, og hvordan vi helt lavpraktisk skal administrere de individuelle aftaler,« siger Jeppe Juul-Andersen.

Nets har her og nu ikke noget bud på, hvad de individuelle aftaler kommer til at betyde for dankortpriserne.