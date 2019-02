Ekspert vurderer, at landets næststørste mæglerfirma overtræder loven på grund af problematiske lønaftaler. Firmaet Söderberg & Partners afviser. Finanstilsynet undersøger sagen.

Selv om de på papiret er uvildige, kan pensionsmæglere fra landets næststørste pensionsmæglerfirma, Söderberg & Partners, score kassen, når de får danske virksomheder til at placere ansattes pensionspenge i en milliardfond, som Söderberg-koncernen selv driver fra et selskab i Luxembourg.

Det viser interne kontrakter, som Finans har haft adgang til at se. Pensionseksperter og lønmodtagerorganisationen HK Privat slår alarm over kontrakterne i Söderberg & Partners.

Tryghedsfonden Pensionsfonden Tryghed 75 blev etableret på det danske marked i 2016 af pensionsmæglerfirmaet Söderberg & Partners, der forvalter fonden fra et selskab i Luxembourg.



Med løbende omkostninger på 1,46 pct. af opsparingen er fonden betydelig dyrere end de gennemsnitlige pensionsprodukter.



Tryghed 75 bliver solgt som en fond, der kan tilpasse fordelingen af aktier og obligationer til markedssituationen og derved undgå de store tab, når markedet dykker. Men under efterårets turbulente aktiemarked led tryghedsfonden større tab end pensionsselskabernes alternativer.



De danske pensionsselskaber er splittede om Tryghed 75. PFA og Velliv afviser at tilbyde deres kunder Tryghed 75, mens Topdanmark, AP Pension og Danica har sagt ja til at have Tryghed 75 på hylden.



I Sverige har tryghedsfondens søsterfonde eksisteret siden 2010. De har i dag over 60 mia. svenske kroner under forvaltning.



»Det lyder som en smoking gun. Det er en sammenblanding af interesser, som vi slet ikke kan acceptere. Det er jo undergravende for troværdigheden til hele pensionssystemet, når en mægler kan tjene ekstra på at få helt almindelige lønmodtageres pensionsopsparing placeret i et bestemt produkt, som tilmed har vist sig at være et rigtig dårligt produkt,« siger Simon Tøgern, sektorformand i HK Privat.

På trods af dårlige afkast har danske lønmodtagere foreløbig skudt 2,9 mia. kr. i Söderberg-koncernens fond, som går under navnet Tryghed 75.

Finans har set vederlagsaftaler og lønkontrakter, som viser, at mæglere i Söderberg kan skrue op for deres egen løncheck, hvis kundernes penge ender i Tryghed 75. Tidligere ansatte, der har valgt at være anonyme, fortæller, at en mægler kan tjene 50.000-100.000 kr. ekstra på at overtale en mellemstor virksomhed til at vælge Tryghed 75.

Aktuar og pensionsekspert Søren Andersen, der har set de fortrolige aftaler, vurderer, at de er problematiske, når mæglerne sælger sig selv som uvildige.

»Det ser ud som om, at Söderberg overtræder lovgivningen,« siger Søren Andersen.

Oplysningerne om lønaftaler vækker opmærksomhed i Finanstilsynet. Her vil man nu inddrage aflønningen i den undersøgelse af Söderberg, som tilsynet satte i gang på baggrund af tidligere afsløringer i Finans.

Söderbergs adm. direktør i Danmark, Torben Spuur Jensen, afviser, at selskabets aflønning bryder loven.

»Vi følger den gældende lovgivning og praksis på området, og jeg har ikke kendskab til, at der er nogle kontrakter, der ikke gør det,« skriver han i en e-mail.

Han ønsker ikke at uddybe forholdene om mæglernes lønaftaler, så længe Finanstilsynet undersøger sagen.