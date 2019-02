Fiskefabrik konkurs efter listeria-skandale

Fødevarestyrelsen gik ind i sagen efter afsløringen, og de kunne efterfølgende konstatere en række forfalskede listeria-analyser. Det førte til en politianmeldelse af Jelex for at vildlede kunderne og for dokumentfalsk. Og det stoppede ikke der, for ved de efterfølgende kontroller hos Jelex Seafood har Fødevarestyrelsen fundet så alvorlige overtrædelser af reglerne, at de har anmeldt Jelex Seafood hele ni gange til politiet.



Det var ellers ikke en bekymret direktør Jens Elsnab, der i efteråret blev vist på skjulte optagelser på TV2. Her agerede han roligt, fordi han var overbevist om, at alle hans kunder ville varmebehandle den laks, han solgte dem, og dermed ville eventuelle listeriabakterier ikke være et problem. De skjulte optagelser blev foretaget af en tidligere ansat, der ville afsløre snyderiet, fordi hun frygtede, at flere ville blive syge af at spise den fisk, virksomheden solgte.





Både Mols-Linien og Sunset Boulevard har tidligere købt laks af Jelex Seafood, men begge virksomheder ophørte samarbejdet efter afsløringerne på TV2.

Finans har forsøgt at få en kommentar til konkursen fra direktør Jens Elsnab, men det har ikke været muligt at træffe nogen i virksomheden.