Nordea lander milliardoverskud - topchefen er ikke tilfreds

Den nordiske storbank er kommet ud af 2018 med et overskud efter skat på 23 mia. kr.

Ikke helt godt nok. Det er koncernchef Casper von Koskulls holdning til årsregnskabet for 2018, som Nordea har offentliggjort onsdag morgen. Det på trods af, at banken har landet et overskud på 3.081 mio. euro svarende til 23 mia. kr. og dermed går en lille smule frem på bundlinjen.

»Resultatet for 2018 er dog ikke på det niveau, vi ønsker, og afspejler udfordringer på indtægtssiden som følge af pres på udlånsmarginaler på privatkundeområdet, behersket vækst i forretningsomfanget og pres på indtægterne fra opsparingsområdet og market making-aktiviteterne,« udtaler Casper von Koskull i forbindelse med regnskabet.

Regnskabet viser en tilbagegang på 5 pct. på toplinjen, så den endte på 9.005 mio. euro. Nettorenteindtægterne faldt med 7 pct.

»Mod årets udgang stabiliseredes marginalerne, men svære markedsforhold i 4. kvartal påvirkede yderligere indtægterne fra kapitalforvaltning og nettoresultatet af poster til dagsværdi negativt,« udtaler Casper von Koskull.

Ser man på regnskabet i forhold til analytikernes forventninger, ligger det en smule under på både top- og bundlinje. Analytikerne havde ventet, at de samlede indtægter i 2018 ville ende på 9.022 mio. euro, men den endte altså på 9.005 mio. euro.

På bundlinjen havde analytikerne sat næsen op efter et resultat på 3.084 mio. euro, hvilket var et my højere end de 3.081 mio. euro den nordiske storbank endte med at tjene efter skat.

De samlede omkostninger i Nordea løb op i 4.879 mio. euro, hvilket svarer til et fald på 4 pct. sammenlignet med 2017. Nordea er dog ikke færdig med at skrue på omkostningerne.

»Omkostningerne i 2019 i faste valutakurser forventes at blive lavere end i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018 og 2019, og de samlede kontante omkostninger i faste valutakurser forventes at falde i samme periode,« skriver Nordea i regnskabet.

I 2021 forventer Nordea derudover, at omkostningerne i faste valutakurser vil være cirka 3 pct. under niveauet i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018, og de kontante omkostninger forventes i samme periode at falde 5-10 pct. i faste valutakurser

Det er dog ikke kun besparelser, der vil være i fokus i den kommende tid i Nordea.

»I hele Nordea styrker vi indsatsen for at øge forretningsomfanget, og hvert forretningsområde har identificeret en række initiativer, der skal skabe øget værdi for kunderne og indtægtsvækst,« skriver Nordea.

Nordea foretog i 2018 nedskrivninger på udlån for 173 mio. euro. Banken venter, at nettonedskrivningerne på udlån i de kommende kvartaler vil ligge på et niveau omkring gennemsnittet for 2018.

»Vores prioriteringer for 2019 er helt klare. Vi har et godt udgangspunkt for at styrke vores indsats over for kunderne og øge forretningsomfanget, samtidig med at vi fortsætter med at øge den strukturelle omkostningseffektivitet. Nu handler det om at eksekvere,« udtaler Casper von Koskull.