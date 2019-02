Nordeas bestyrelsesformand går af - afløser er på plads

Björn Wahlroos stopper som bestyrelsesformand i den nordiske storbank.

Nordea magtfulde bestyrelsesformand Björn Wahlroos er snart fortid i den nordiske storbank. Det oplyser Nordea i en fondsbørsmeddelelse, hvor bestyrelsens nomineringsudvalg har offentliggjort sine forslag til den ordinære generalforsamnling den 28. marts.

»Björn Wahlroos har meddelt nomineringsudvalget, at han har til hensigt at udtræde af bestyrelsen for Nordea Bank Abp,« skriver banken i meddelelsen.

Det er planen, at Björn Wahlroos skal erstattes af Torbjörn Magnusson, der i dag er bestyrelsesformand for Topdanmark. Denne post forlader Torbjörn Magnusson dog, da han ikke genopstiller til valget, oplyser Topdanmark.

Finske Björn Wahlroos har siddet i Nordeas bestyrelse siden 2008, og i 2011 overtog han posten som bestyrelsesformand.

Björn Wahlroos har dermed været formand i en periode, hvor banken har gjort sig negativt bemærket.