Danske Bank sigtet i hvidvasksagen i Frankrig

Storbanken skal ifølge sigtelsen stille sikkerhed på 10,8 mio. euro.

Danske Bank får endnu en sigtelse på nakken i forbindelse med den store hvidvask-skandale.

Den franske domstol i Paris har i dag officielt sigtet Dansk Bank i forbindelse med en efterforskning af mistanke om hvidvask. Sigtelsen knytter sig til transaktionerne i porteføljen af udenlandske kunder i Danske Banks filial i Estland i perioden 2007-2014, skriver Danske Bank i en meddelelse.

Efterforskningen omfatter transaktioner for et beløb på omkring 21,6 mio. euro. Med sigtelsen følger et krav om en sikkerhedsstillelse på 10,8 mio. euro.

Danske Bank blev i første omgang sigtet i Frankrig den 11. oktober 2017. Men efterforskningen samt den raport, som Danske Bank fik udarbejdet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle, er grundlaget for den nye sigtelse.

Sigtelsen kommer dog næppe bag på Danske Bank. I januar meddelte banken nemmlig, at den havde modtaget et brev fra den franske undersøgelsesdommer, hvor dommeren skrev, at han forventede at rejse sigtelse mod banken.

Den franske domsstols sigtelse er blot en af flere sigtelser, som er havlet ned over Danske Bank. I november var det Bagmandspolitiet, SØIK, i Danmark, der sigtede banken for fire forhold i den estiske filial.

Omfanget af hvidvasken er stadig klarlagt. Ifølge Danske Bank egen rapport er der blevet hvidvasktet for op mod 200 milliarder euro - omkring 1500 milliarder kroner - via bankens estiske filial.