JPMorgan Chase har som den første storbank i USA udstedt sin egen kryptovaluta.

Den første kryptovaluta, der er udstedt af en amerikansk storbank, er nu en realitet. Bag den nye kryptovaluta står JPMorgan Chase, og den digitale valuta har fået navnet JPM Coin. Det skriver det amerikanske erhvervsmedie CNBC.

Banken flytter hver eneste dag enorme summer rundt i verden. Ifølge CNCB strømmer 6 billioner dollars hvert døgn igennem den amerikanske storbank, og i et forsøg, der skal begynde om nogle måneder, vil en del af de daglige overførsler blive foretaget med den nye kryptovaluta.

Kryptovalutaen er lavet som en såkaldt stable coin. Kunderne vil kunne få en JPM Coin ved at indsætte penge i banken, og de vil kunne få én dollar for hver JPM Coin, når de trækker pengene ud igen.

JPM Coin bliver dog ikke for hvem som helst. Det vil kun være store bankkunder, der er blevet tjekket af JPMorgan Chase, som vil kunne benytte sig af den nye JPM Coin.

JPMorgan Chases indtog i kryptoverdenen kan betegnes som lidt af en kovending fra sektoren. De store banker i USA har nemlig i vid udstrækning vendt ryggen til bitcoin, der er den største kryptovaluta.

Sidste år fjernede JPMorgan Chase muligheden for, at bankens kreditkort-kunderne kunne købe bitcoins. Det samme var tilfældet i to andre amerikanske banker. Endvidere skrottede Goldman Sachs angiveligt sine planer om at handle med bitcoins.

Jamie Dimon, der står i spidsen for JPMorgan Chase, har samtidig også udtalt, at bitcoin var et »bedrageri«, der ikke ville ende godt for investorerne.

Selvom Jamie Dimon og JPMorgan Chase har været mere end lunkne ved bitcoins, har de dog flere gange påpeget, at der var potentiale i blockchain-teknologien.