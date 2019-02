Banker vil være klimavenlige: Kunder kan få bæredygtig bilkredit og grønne boliglån

Banker vil bl.a. tilbyde rabat på renten ved klimavenlige finansprodukter. Efterspørgslen er der, og det pynter på et blakket image, siger en fremtidsforsker.

Banker har de senere år været forbundet med hvidvask, skattespekulation og grådighed, men i fremtiden håber de at vække mere positive tanker i retning af grøn omstilling, klimavenlighed og bæredygtighed hos kunderne.

Den klimavenlige trend er ved at vinde fodfæste i finanssektoren, hvor Nordens største bank, Nordea, overvejer at præsentere bæredygtige produkter for bankens danske boligkunder.

»Vi er ikke nået så langt herhjemme, at vi er parat til at lancere det lige om lidt, men det er vores strategi, og et eksempel kunne være grønne boliglån,« siger Frank Vang-Jensen, landechef i Nordea i Danmark og medlem af koncerndirektionen.

Han peger på, at banken allerede har grønne boliglån i Sverige, ligesom banken har flere grønne og bæredygtige investeringsprodukter, som endda gav et bedre afkast end ”almindelige” produkter sidste år.

Danske Bank oplever, at især velhavende danskere søger mod grønne produkter.

»Det øverste velhaversegment vil have sikkerhed for, at investeringer er bæredygtige og i det hele taget bare i orden hele vejen rundt,« siger Lars EllehaveAndersen, der er øverste chef for Private Banking i Danske Bank.

Flere af de mindre banker er hoppet på den grønne bølge – f.eks. Merkur Andelskasse og Folkesparekassen. Sidstnævnte har netop lanceret et nyt lån til elbiler, hvor renten er under det halve af et almindeligt billån.

»Vi bliver nødt til at tænke over, hvordan vi bruger de knappe ressourcer på kloden, og vi vil gerne være med til at fremme udviklingen væk fra fossile brændstoffer,« siger Martha Petersen, direktør i Folkesparekassen.

Folkesparekassen yder også billigere bolig- og byggelån, hvis pengene bruges til at gøre boligen mere energivenlig.

En fremtidsforsker spår, at grønne finansprodukter er fremtiden.

»Det kommer vi til at se meget mere af, fordi der er en øget efterspørgsel,« siger Jesper Bo Jensen, direktør i Center for Fremtidsforskning, men han påpeger også en anden årsag:

»Finanssektoren har været præget af grådighed. Bankerne har derfor brug for at sætte sig selv i et bedre lys, og det er også en af grundene til, at vi ser, at banker tilbyder disse produkter,« siger Jesper Bo Jensen.