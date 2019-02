Russisk milliardær bliver afvist af Danske Bank og Nordea

Russeren Boris Rotenberg taber første runde af retssag mod Danske Bank, Nordea og OP Bank i Finland, der alle afviser at håndtere hans pengesager.

Den russiske milliardær Boris Rotenberg bliver afvist af Danske Bank, Nordea og OP Bank i Finland.

Boris Rotenberg ville tvinge bankerne til at håndtere sine pengetransaktioner, men de afviser alle russeren, der i 2014 blev placeret på en amerikansk sanktionsliste sammen med andre i præsident Vladimir Putins inderkreds.

Det skriver Bloomberg ifølge Berlingske. Bloomberg har haft adgang til dokumenter i sagen.

Bankerne er bange for at miste deres adgang til dollarmarkedet i USA, hvis de overtræder sanktionslisten, og det har de ifølge byretten i Helsinki ret til.

Den 62-årige Boris Rotenberg har også finsk statsborgerskab, og sagsøgte i oktober 2018 bankerne for overtrædelse af serviceaftaler.

Afvisningen lander i en tid, hvor flere banker forsøger at vise omverdenen, hvor kraftigt de tager afstand fra hvidvask og terrorfinansiering.

»Danske Bank tager ethvert forsøg på at forhindre hvidvask og tilhørende sanktioner meget alvorligt. Vi har taget mange væsentlige skridt for at sikre, at vores aktiviteter lever op til reguleringen,« sagde Josi Tikkanen, der er pressechef i den finske del af Danske Bank, i oktober til finsk stats-TV, YLE.

I en skriftlig kommentar til Bloomberg oplyser Boris Rotenbergs repræsentant, at afgørelsen fra den finske byret ikke er endegyldig.

»Retten nægtede at træffe en midlertidig foranstaltning, men pegede også på rimeligheden af kravene i sagen,« siger Michael Saarikoski, der er Boris Rotenbergs advokat.

Dommeren i byretten Kari Airakorpi lagde ved afgørelsen torsdag vægt på, at de økonomiske konsekvenser for bankerne overstiger de potentielle problemer, bankernes afvisning kan have for Boris Rotenberg selv.

Det er uvist, hvornår den endelige afgørelse i sagen finder sted.