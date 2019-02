Den store kryptobørs Quadriga CX og dens mange tusinde kunder er i store problemer, efter at stifteren pludselig afgik ved døden. Årsagen? Et hemmeligt kodeord.

Da den 30-årige stifter af kryptobørsen Quadriga CX pludselig døde i december, tog han, hvad der svarer til næsten en milliard danske kroner i kryptovaluta med sig i graven.

Og de mange tusinde kunder hos Quadriga CX spekulerer fortsat på, om de nogensinde får deres penge at se igen. Det skriver BBC.

Siden stifter Gerald Cottens død har de ansatte i hans kryptobørs forgæves forsøgt at få adgang til de cirka 900 mio. kr. i kryptovalutaer, heriblandt bitcoins, som ligger på den afdøde stifters computer. Problemet er nemlig, at ingen kender kodeordet.

»Vi ved ikke, om vi nogensinde får vores penge tilbage,« siger Tong Zou, der havde hele sin opsparing på cirka 2,8 mio. kr. stående hos Quadriga CX, til BBC.

Hvad er kryptovalutaer? En kryptovaluta er en digital møntfod, der kan handles på forskellige børser over internettet.

Den mest kendte er bitcoin, hvis prisdannelse styres af efterspørgslen, da mængden af penge enten ikke ændrer sig eller er fastsat i et konstant tempo.

Samlet findes der over 1.000 forskellige kryptovalutaer.

Quadriga CX er Canadas største kryptobørs med over 300.000 kunder. Stifter og ejer Gerald Cotten havde angiveligt placeret en stor del af kundernes penge i et såkaldt koldt depot, der bruges til at opbevare kryptovaluta.

Depotet er ikke koblet på internettet, og det er beskyttet af krypteringer og et kodeord, som ingen - udover den nu afdøde Gerald Cotten - kender. Med andre ord er kryptopenge til en værdi af cirka 900 mio. kr. gemt bag en lås, som kun den afdøde ejer havde nøglerne til.

Gerald Cottens kone, Jennifer Robertson, valgte tidligere på året at hyre en konsulent til at forsøge at bryde krypteringen og knække kodeordet. Men uden held.

Imens spekulerer kritikere i, om Gerald Cotten virkelig var den eneste person med kodeordet til den digitale bankboks. Nogen tror ligefrem, at kryptoejeren har fingeret sin egen død i et udspekuleret forsøg på at stikke af sted med alle pengene.

En ven af Gerald Cotten afviser spekulationerne om svindel og siger til BBC, at sagen ligner »en tragisk række af uheldige hændelser sat sammen på en meget uheldig måde.«

Quadriga CX har måttet søge om konkursbeskyttelse og har indstillet al handel med kryptovalutaer på sin platform. En række af selskabets kunder, heriblandt Tong Zou, har allieret sig med advokater og forbereder søgsmål mod kryptobørsen, skriver BBC.

Gerald Cotten døde i Indien den 9. december på grund af komplikationer med tarmsygdommen Crohns.