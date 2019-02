Trods skandaler i 2018: Danskerne står i kø foran disse banker

De små banker har kronede dage, viser årets store bankundersøgelse.

Danskerne sværmer om lokalbankerne som bier om en syltetøjsmad på en varm sommerdag. Det viser årets store kundemåling fra Voxmeter baseret på i alt 224.000 interview i løbet af 2018.

Konklusionen er, at 43.000 danskere stillede sig i kø foran en lokalbank for at blive kunde i biksen, og langt de fleste kom fra Danske Bank og Nordea, der tilsammen mistede næsten 84.000 kunder sidste år.

Undersøgelsen Voxmeter har siden 2008 spurgt danskerne om deres bankforbrug og -forbindelse



Danskerne bliver bedt om at pege på den bank, som de betragter som deres primære bankforbindelse



Hvert år interviewer Voxmeter 52.000 tilfældigt udvalgte danskere pr. telefon og 117.000 pr. web



Derudover gennemføres hvert år 55.000 segmenterings- og konjunkturinterview – i alt 224.000 om året



Det giver Voxmeter en god mulighed for præcis at måle og forudse kundevandringer i finanssektoren



Flere banker – herunder Danske Bank og Nordea – kan ikke genkende Voxmeters tal



Det skyldes, at de måler antallet af kunder på en anden måde – nemlig ved at kigge på antallet af kunder med Nem-konti



Tidligere har det dog vist sig, at Voxmeters tal er mest præcise



»Der er godt gang i den hos de små banker. De sidder kun på 15 pct. af det samlede marked for privatkunder i Danmark, så at vinde 43.000 nye kunder på ét år er en ret markant stigning,« siger Christian Stjer, adm. direktør i konsulenthuset Voxmeter.

Danskerne kan godt lide følelsen af, at deres bank er tæt på dem.

»Selvom man bruger en filial relativt få gange, ønsker kunderne, at den skal være tæt på, når behovet opstår. Og så har kunderne følelsen af, at bankrådgiverens fokus i en lokalbank er at gøre noget godt for dem fremfor banken,« siger Christian Stjer.

De lokale banker mener, at de blot tilbyder kunderne det, de efterspørger.

»I en gennemdigitaliseret verden er der enkelte gange, hvor kunderne kræver fysiske møder, og det kan vi levere tæt på kundernes egen bopæl. Det handler i bund og grund om tilgængelighed og gerne til en velkendt rådgiver,« siger Claus E. Petersen, formand for Lokale Pengeinstitutter.

Arbejdernes Landsbank står isoleret set som den store vinder af konkurrencen om bankkundernes gunst i 2018. Ifølge Voxmeter har banken fået næsten 14.000 nye kunder.

Bankens øverste chef peger på, at 2018 har været et specielt godt år, men om det skyldes Danske Banks hvidvaskskandale, vil han ikke gætte på.

»Der har været en øget bevægelse fra de to store banker til os i 2018, men vi har ikke undersøgt, om det skyldes noget, som de har gjort, eller hvad vi selv gør,« siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank.

Den store taber, Danske Bank, som ifølge Voxmeter tabte omkring 60.000 kunder i 2018, erkender, at sidste år var et annus horribilis.

»Vi kan dog kun tælle en nettoafgang af 11.000 Nem-konto-kunder sidste år. Men Estland-sagen er meget ærgerlig og har gjort 2018 til et møgår. Heldigvis har vi fået en væsentlig bedre start på 2019, end 2018 sluttede for os, men der er stadig kundeafgang, og det er vi kede af,« siger Thomas Mitchell, privatkundechef i Danske Bank.