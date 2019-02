Pensionsselskaber lukkede øjnene for mæglerfinte: »Det er udtryk for en usund forretningsmoral«

Hård kritik af pensionsselskabers rolle i sagen om udskældt investeringsfond.

Tre af landets pensionsselskaber har svigtet deres moralske ansvar i sagen om den kontroversielle investeringsfond Tryghed 75. Sådan lyder det fra eksperter, som kritiserer AP Pension, Topdanmark og SEB (nu Danica) for at lukke øjnene for en indtjeningsfinte i mæglerfirmaet Söderberg & Partners.

Söderberg har under dække af at være uvildige rådgivere anbefalet danske pensionsopsparere at skyde næsten 3 mia. kr. i Tryghed 75, som mæglerfirmaet selv ejer og tjener stort på. Det har kun været muligt, fordi pensionsselskaberne har tilladt Tryghed 75.

»Det er udtryk for en usund forretningsmoral hos disse pensionsselskaber,« siger professor Carsten Tanggaard, der mener, at kunderne er taberne, mens både pensionsselskaber og Söderberg tjener på gebyrerne.

»Det er en helt forfærdelig forretningsmodel, hvor kunderne bliver tørret, mens pengene drøner rundt i et kredsløb, som er udtryk for en stor interessekonflikt,« siger Carsten Tanggaard, der er udnævnt af erhvervsministeren som formand for Penge- og Pensionspanelet.

Tryghed 75 er kendetegnet ved at have betydeligt højere omkostninger end almindelige opsparingsprodukter. Samtidig har fonden leveret et dårligt afkast.

Tryghed 75 Pensionsfonden Tryghed 75 blev etableret på det danske marked i 2016 af pensionsmæglerfirmaet Söderberg & Partners, der forvalter fonden fra et selskab i Luxembourg.



Med løbende omkostninger på 1,46 pct. af opsparingen er fonden betydelig dyrere end de gennemsnitlige pensionsprodukter.



Tryghed 75 bliver solgt som en fond, der kan tilpasse fordelingen af aktier og obligationer til markedssituationen og derved undgå de store tab, når markedet dykker. Men under efterårets turbulente aktiemarked led tryghedsfonden større tab end pensionsselskabernes alternativer. Sidste år tabte kunderne 8,7 pct. af deres opsparing.

De danske pensionsselskaber er splittede om Tryghed 75. PFA og Velliv afviser at tilbyde deres kunder Tryghed 75, mens Topdanmark, AP Pension og Danica har sagt ja til, at kunder, som kommer via Söderberg, kan placere opsparingen i Tryghed 75.



Efter afsløringer i Finans og Jyllands-Posten har Söderberg stoppet salget af Tryghed 75 til nye kunder. De eksisterende kunder, som stadig har 2,9 mia. kr. i Tryghed 75, er blevet orienteret om, at de kan skifte til et andet opsparingsprodukt i deres pensionsselskab.

I Sverige har tryghedsfondens søsterfonde eksisteret siden 2010. De har i dag over 60 mia. svenske kroner under forvaltning.

»Normalt har pensionsselskaberne en grundig proces med at udvælge de eksterne fonde, som de tager på hylden. Det nåleøje har jeg svært ved at forestille mig, at Tryghed 75 er sluppet igennem. Det virker mere som om, Tryghed 75 er taget på hylden af forretningsmæssige hensyn hos nogle selskaber,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er investeringsekspert og uafhængig konsulent.

PFA, Velliv og Danica har fra begyndelsen afvist Tryghed 75, og i SEB blev der lukket ned for salget, da selskabet sidste år fusionerede med Danica. AP Pension og Topdanmark har accepteret Tryghed 75, indtil Söderberg i sidste uge selv lukkede ned for salget. Det skete, efter et politisk flertal varslede lovstramninger.

Hverken Topdanmark eller AP Pension vil påtage sig et ansvar i sagen. Begge selskaber svarer i e-mails, at det er mægleren, der har ansvaret for at rådgive kunden.

»Topdanmark har ingen interessekonflikt i forhold til Söderberg eller til Söderbergs Tryghed 75-fond,« skriver kommunikationschef i Topdanmark Jens Langergaard.