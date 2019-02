Efter hvidvaskskandale: Danske Bank lukker og slukker i Baltikum og Rusland

Danske Bank lukker ned for sine aktiviteter i flere lande.

Danske Bank lukker nu ned for sine bankaktiviteter i en stribe lande. Det meddeler Danmarks største bank i en fondsbørsmeddelelse, efter at det tidligere på dagen kom frem, at det estiske finanstilsyn som konsekvens af hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial har givet Danske Bank otte måneder til at forlade landet.

»Vi anerkender, at den alvorlige sag om mulig hvidvask i Estland har været en belastning for det estiske samfund, og at det estiske tilsyn på den baggrund finder det bedst, at vi indstiller bankaktiviteterne i landet. Vi er kede af at skulle forlade Estland på den baggrund, men forstår den alvor, som tilsynet ser på sagen med og lukker som ønsket ned for de tilbageværende aktiviteter. Vi vil fortsat samarbejde med de estiske og andre relevante myndigheder,« udtaler Jesper Nielsen, der er midlertidig administrerende direktør i Danske Bank.

Derudover vil Danske Bank også lukke for sine bankaktiviteter i det øvrige Baltikum og Rusland. Denne beslutning er ifølge meddelelsen fra banken truffet uafhængigt af meddelelsen fra det estiske finanstilsyn.

»Vi har de senere år haft en strategi om at fokusere på de nordiske kernemarkeder og har i den forbindelse også neddroslet aktiviteterne i Baltikum. Beslutningen om helt at afvikle vores aktiviteter i Baltikum og Rusland er i overensstemmelse med denne strategi. I tæt samarbejde med de relevante myndigheder vil vi sørge for, at nedlukningen kommer til at ske på en måde, hvor vi tilgodeser kundernes og medarbejdernes behov bedst muligt,« siger Jesper Nielsen.

Beslutningen om at lukke for bankaktiviteterne rammer dog ikke Danske Banks servicecenter i Litauen. Dette center står for en stribe administrative funktioner i banken, og det bliver altså ikke påvirket af den øvrige nedlukning.

Nedlukningen af bankaktiviteterne i Baltikum og Rusland får ikke betydning for forventningerne til 2019, oplyser Danske Bank.

Indtil 2015 var Danske Bank Estland en systemisk vigtig bank for det baltiske land, oplyser den estiske centralbank i en meddelelse. Men det er filialen ikke længere, bl.a. fordi banken droppede at servicere non resident-kunder og privatpersoner i Baltikum.

»Danske Bank vedligeholdt hovedsageligt forretningslinjer i de baltiske stater og servicerede kun datterselskaber for bankens kunder fra de nordiske lande og internationale selskaber, som er stærkt repræsenterede i disse lande,« skriver den estiske centralbank i en meddelelse, hvor det samtidig understreges, at det ikke får nogen væsentlig betydning for den estiske økonomi, at Danske Bank nu forlader landet.