Efter hvidvaskskandale: Jarlov freder ledelsen i Finanstilsynet og lover »betydeligt« flere penge

Ehvervsminister Rasmus Jarlov (K) har fuld tillid til den nuværende ledelse i Finanstilsynet, som Socialdemokratiet ellers ville have smidt på porten.

David Lando skal fortsat være bestyrelsesformand for Finanstilsynet. Og der skal ikke skiftes ud på de andre ledende poster hos den finansielle vagthund i Danmark. Sådan lyder det nu fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i et interview på TV2 News.

»Jeg har tillid til bestyrelsen, for ellers ville den ikke sidde der. Vi vil ikke få et bedre tilsyn af at sende det ud i totalt kaos ved at fjerne ledelsen. Ledelsen i Finanstilsynet sad der ikke dengang sagen (hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial, red.) kørte på sit højeste. Derfor er det ikke rimeligt, at den skal bøde for det, der foregik dengang,« udtaler ministeren.

Interviewet fandt sted i forbindelse med de igangværende forhandlinger på Christiansborg om Finanstilsynets fremtid. I forbindelse med disse forhandlinger meldte Socialdemokratiet ud, at man ville rense ud i tilsynets bestyrelse for at »starte på en frisk«.

Men står det til erhvervsministeren skal der altså ikke ændres på bestyrelsen. I stedet lægger regeringen op til, at Finanstilsynet skal tilføres »betydeligt« flere penge.

»Vi vil tilføre flere ressourcer til Finanstilsynet, og så vil vi give det bedre adgang til at vide, hvad der foregår i sektoren, så en sag som denne ikke kan foregå i så mange år uden at blive opdaget. Vi kan ikke acceptere, at økonomisk kriminalitet finder sted. Vi vil have et skrappere og mere aggressivt tilsyn,« siger Rasmus Jarlov.

Samtidig lægger regeringen op til, at Finanstilsynet i fremtiden skal have mulighed for at stange bøder ud til finansvirksomheder, der ikke overholder reglerne på hvidvaskområdet. Det er en mulighed, som Finanstilsynet ikke har i dag.

»Så skal man ikke vente i mange år på en afgørelse fra en domstol, men kan få sagen afsluttet. Det er én af de helt centrale problemstillinger i øjeblikket; vi kommer til at vente et stykke tid på en afgørelse, fordi der skal føres beviser via domstolene,« siger Rasmus Jarlov.

Udmeldingen fra regeringen kommer dagen efter, at det estiske tilsyn smed Danske Bank ud af Estland som en konsekvens af hvidvaskskandalen og samtidig i klare vendinger kritiserede sine danske kolleger for at have været for bløde.

Finanstilsynet har selv i en redegørelse om håndteringen af Danske Banks hvidvasksag afleveret et idekatalog til ministeren. Det indeholdt bl.a. forslag om, at bankerne skal have feedback på deres mange tusinde hvidvaskunderretninger.

Flere af forslagene ligner en direkte konsekvens af hvidvasksagens uheldige forløb, f.eks. forslaget om, at bankerne ved lov skal tvinges til at underrette myndighederne om whistleblowerhenvendelser og straffes, hvis ikke de berigtiger oplysninger, som de tidligere har givet til myndighederne, men siden har fundet ud af, at der var misvisende.

Tilsynet foreslog samtidig en række analyser af behovet for skærpede regler for at kunne retsforfølge bankledelser og behovet for at skærpe fit & proper-reglerne yderligere. Samtidig ønskede tilsynet flere muskler via en mulighed for at stoppe bankerne i at tage flere kunder inden for et specielt segment, før visse hvidvaskproblemer var løst.