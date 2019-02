En fransk domstol har idømt UBS en stor bøde for at være ansvarlig for hvidvask.

Banken er blevet idømt en bøde på over 3,7 mia. euro - svarende til 28 mia. kr.- for at have bidraget til at gemme penge for en række rige, franske kunder i hemmelige schweiziske bankkonti.

Det skriver blandt andre nyhedsbureauet Reuters.

Dommerne i sagen har endnu ikke meddelt, om den franske stat skal have kompensation for tabte skatteindtægter. Staten har tidligere søgt om erstatning på 1,6 mia. euro, der svarer til lige godt 12 mia. kr.

UBS skriver, at de vil anke dommen og erklærer, at de er dybt uenige i rettens afgørelse.

Den franske anklager argumenterede tilbage i 2017 for, at den schweiziske bank skulle idømmes bøden, efter en syv år lang efterforskning afslørede bankens rolle i forbindelse med hvidvask.

Anklageren Serge Rouque har udtalt, at »UBS bevidst har håndteret og forvaltet regnskaber for kunder, der ville undvige at betale skat.«

Efter fransk lov kan dømte for hvidvask pålægges en bøde på op til halvdelen af det beløb, der er blevet hvidvasket for.

UBS har under hele forløbet nægtet tilknytningen til hvidvask.

Anklagemyndigheden i Frankrig skønner, at kunderne i UBS har skjult flere milliarder euro fra de franske skattemyndigheder.

Aktien i UBS er faldet med to procent efter meddelelsen om hvidvaskbøden.