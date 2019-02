Efter hvidvaskskandale: Amerikansk børstilsyn undersøger Danske Bank

Danske Bank bekræfter nu, at det bliver undersøgt af to amerikanske myndigheder.

Hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial har nu fået endnu en amerikansk myndighed til at undersøge landets største bank.

Først oplyste Danske Bank, at det amerikanske justitsministerium havde henvendt sig til banken i forbindelse med en undersøgelse. Nu er banken så blevet kontaktet af det amerikanske børstilsyn Securities and Exchange Commission (SEC) i forbindelse med, at denne myndighed undersøger Danske Bank.

Danske Bank oplyser i en pressemeddelelse, at banken »samarbejder med alle relevante myndigheder om at komme til bunds i sagen«.

»Vi har ingen oplysninger om, hvornår det amerikanske justitsministeriums og SEC’s undersøgelser ventes afsluttet, eller hvad udfaldet af undersøgelserne vil være. Vi samarbejder fortsat med myndighederne om at få afdækket sagens forløb,« siger Jesper Nielsen, der er midlertidig adm. direktør i Danske Bank.

Nyheden om, at endnu en amerikansk myndighed har kastet sig over Danske Bank, har sendt Danske Bank-aktien ud i et fald. Inden pressemeddelelsen fra Danske Bank var aktien nede med ca. 2 pct., men nyheden har presset aktien ned, så faldet nu lyder på næsten 4 pct.

Meldingen om SEC's undersøgelse af Danske Bank kommer i den samme uge som allerede har budt på flere nyheder om Danske Bank og hvidvaskskandalen.

Tirsdag gav det estiske finanstilsyn Danske Bank otte måneder til at lukke ned for sine aktiviteter i landet. Denne afgørelse accepterede Danske Bank og meddelte senere på dagen, at den ville lukke ned for alle sine bankaktiviteter i Baltikum og Rusland.

»Vi anerkender, at den alvorlige sag om mulig hvidvask i Estland har været en belastning for det estiske samfund, og at det estiske tilsyn på den baggrund finder det bedst, at vi indstiller bankaktiviteterne i landet. Vi er kede af at skulle forlade Estland på den baggrund, men forstår den alvor, som tilsynet ser på sagen med og lukker som ønsket ned for de tilbageværende aktiviteter. Vi vil fortsat samarbejde med de estiske og andre relevante myndigheder,« udtalte Jesper Nielsen i den forbindelse.