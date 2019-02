Flere forlader Danske Banks bestyrelse - tidligere finansminister kommer ind

Danske Bank har nu sat navn på de bestyrelsesmedlemmer, der skal være med til at finde den nye topchef.

Udskiftningen i Danske Banks bestyrelse fortsætter.

Torsdag har banken offentliggjort sit forslag til, hvordan bestyrelsen skal se ud efter den ordinære generalforsamling den 18. marts.

Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslås Christian Sagild, tidligere topchef i Topdanmark, og Gerrit Zalm, forhenværende finansminister i Holland og tidligere topchef i banken ABN Amro.

»Jeg er overbevist om, at de to foreslåede kandidater med deres respektive erfaringer og kompetencer vil kunne bidrage positivt til bestyrelsen og dermed til Danske Bank. Gerrit Zalm vil således kunne bidrage med ledelseserfaring fra både reguleringsmyndigheder og bankvirksomhed, og Christian Sagild har en betydelig erfaring med ledelse af finansiel virksomhed,« siger Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, i en fondsbørsmeddelelse.

Tidligere har Carol Sergeant og Rolv Erik Ryssdal meddelt, at de ikke genopstiller til Danske Bank-bestyrelsen. Carol Sergeant har dog på bestyrelsens opfordring valgt at søge genvalg på den kommende generalforsamling.

Af meddelelsen fra Danske Bank fremgår det også, at Hilde Tonne og Ingrid Bonde har valgt at forlade bestyrelsen. Førstnævnte udtræder, fordi hun er blevet formand for Norges Forskningsråd, mens sidstnævnte har fået et betydningsfuldt tillidshverv, som endnu ikke er offentliggjort.

»Jeg vil gerne takke Rolv Erik Ryssdal, Hilde Tonne og Ingrid Bonde for indsatsen. Jeg har respekt for, at de ønsker at bruge deres kræfter på andre udfordringer. Til gengæld glæder det mig, at Carol Sergeant alligevel har sagt ja til at genopstille. Det betyder, at vi sikrer kontinuiteten i bestyrelsen, og at vi fortsat vil kunne drage fordel af hendes viden om Danske Bank og indsigt i tilsynsforhold og den finansielle sektor,« siger Karsten Dybvad.

Sådan foreslåes Danske Bank-bestyrelsen at se ud efter den 18. marts:

Karsten Dybvad, formand

Jan Thorsgaard Nielsen, næstformand

Lars-Erik Brenøe

Jens Due Olsen

Carol Sergeant

Christian Sagild

Gerrit Zalm

Det er således ovenstående bestyrelse, der får til hovedopgave først og fremmest at finde en ny topchef til Danske Bank, efter Thomas Borgen forlod posten i efteråret.