Jyske Bank ramt af tilbagegang - men sender flere penge til aktionærerne

Jyske Bank er kommet ud af 2018 med en faldende top- og bundlinje.

Der er var ikke fremgang men tilbagegang for Jyske Bank i 2018. Samtidig kunne banken ikke leve op til sin egen forventning i forhold til resultatet efter skat. Det viser bankens årsregnskab, som er blevet offentliggjort tirsdag morgen.

Basisindtægterne i Silkeborg-banken endte på 7.999 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til et fald på 4 pct. tilbage sammenlignet med 2017. Faldet skyldes i høj grad et minus på 23 mio. kr. ud for posten kursreguleringer. Til sammenligning havde Jyske Bank her et plus på 577 mio. kr. i 2017.

Banken formåede dog at få omkostningerne til at falde mere end toplinjen. Basisomkostningerne endte således på 4.896 mio. kr. mod 5.374 mio. kr. i 2017, hvilket svarer til et fald på 9 pct.

Omvendt måtte Jyske Bank nedskrive for 468 mio. kr. på udlån i det forgangne år. I 2017 tilbageførte banken 453 mio. kr. på denne konto.

Nedskrivningerne var medvirkende til, at basisresultatet dykkede med 23 pct. til 2.635 mio. kr. Et beholdningsresultat på lidt over en halv mia. kr. trak dog resultatet før skat op på 3.140 mio. kr. Efter skat endte resultatet på 2.500 mio. kr.

På forhånd havde banken ventet et resultat efter skat i intervallet 2,6-3,8 mia. kr. Banken kom dog i mål i forhold til målet om egenkapitalforrentning.

»Jyske Bank opnåede et resultat efter skat og før afledte effekter af IFRS 9 på 2,8 mia. kr. Det giver en egenkapitalforrentning på 8,6 pct., hvilket er i overensstemmelse med målet om en egenkapitalforrentning på 8-12 pct. efter skat og før afledte effekter af IFRS 9,« udtaler Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, i forbindelse med regnskabet.

Selv om overskuddet efter skat dykkede med mere end 500 mio. kr., vil banken sende flere penge tilbage til aktionærerne. Bestyrelsen vil således indstille, at udbyttet pr. aktie skal hæves fra 5,85 kr. pr. aktie i 2017 til 6,12 kr. for regnskabsåret 2018.

For regnskabsåret 2019 venter Jyske Bank en forrentning af egenkapitalen i intervallet 6-10 pct. og et resultat efter skat mellem 2 mia. kr. og 3,3 mia. kr.