Pensionsselskaber vender på tallerken: Redder kundernes milliarder ud af skandalefond

AP Pension og Danica har opsagt samarbejdsaftalen om den udskældte pensionsfond Tryghed 75, mens Topdanmark arbejder på en plan for at flytte kunderne.

AP Pension, Danica og Topdanmark drager nu den ultimative konsekvens i en sag om interessekonflikter og urent trav med pensionspenge. Efter beskyldninger om usund forretningsmoral har pensionsselskaberne besluttet at flytte kundernes penge ud af den udskældte milliardfond Tryghed 75.

»Vi ønsker ikke at bringe os selv i en situation, hvor der kan komme tvivl om interessekonflikter. Derfor lukker vi ned for det hele og handler kunderne ud af disse produkter,« siger Jesper Bjerre, direktør i AP Pension.

Tryghed 75 Pensionsfonden Tryghed 75 blev etableret på det danske marked i 2016 af pensionsmæglerfirmaet Söderberg & Partners, der forvalter fonden fra et selskab i Luxembourg.



Med løbende omkostninger på 1,46 pct. af opsparingen er fonden betydelig dyrere end de gennemsnitlige pensionsprodukter.



Tryghed 75 er blevet solgt som en fond, der kan tilpasse fordelingen af aktier og obligationer til markedssituationen og derved undgå de store tab. Men i 2018 tabte fonden 8,7 pct. af kundernes opsparing.

Efter afsløringer i Finans og Jyllands-Posten har Söderberg stoppet salget af Tryghed 75 til nye kunder. De eksisterende kunder, som tilsammen har 2,9 mia. kr. i Tryghed 75, er blevet orienteret om, at de kan skifte til et andet opsparingsprodukt i deres pensionsselskab.

De danske pensionsselskaber er splittede om Tryghed 75. PFA, Velliv og Danica har fra begyndelsen afvist Tryghed 75, mens Topdanmark, AP Pension og SEB (nu en del af Danica) har sagt ja til, at kunder, som kommer via Söderberg, kan placere opsparingen i Tryghed 75. Senest har AP Pension besluttet at flytte eksisterende Tryghed 75-kunder over i andre fonde.

Finans har afsløret, at pensionsmæglerfirmaet Söderberg & Partners har opbygget en effektiv indtjeningsmaskine ved at indtage en dobbeltrolle i relation til Tryghed 75. Under dække af at være uvildige har mæglere anbefalet kunder at skyde penge i fonden, som giver en økonomisk gevinst til både ejere og mæglere i Söderberg.

Modellen har kun været muligt, fordi Topdanmark, AP Pension og SEB (nu en del af Danica) sagde god for fonden. I alt nåede danske lønmodtagere at skyde 2,9 mia. kr. i Tryghed 75, inden Söderberg selv lukkede ned for nye kunder som følge af Finans’ afsløringer.

AP Pension har besluttet, at Tryghed 75-kundernes opsparing gebyrfrit bliver flyttet til AP’s egne fonde, som er betydelig billigere.

Danica meddeler kortfattet, at man ligeledes har opsagt samarbejdet om Tryghed 75. I Topdanmark, der hidtil har afvist ethvert ansvar i sagen om Tryghed 75, oplyser man nu, at der arbejdes på en plan for at flytte kunder ud af Tryghed 75.

Professor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet har kritiseret pensionsselskaberne for en usund forretningsmoral, fordi de har lukket øjnene og selv scoret gebyrer på Tryghed 75.

»Det er rigtig godt for kunderne, at de kommer ud af en konstruktion, som er uetisk på alle måder,« siger han.

I Söderberg-koncernen, der nu står til at miste årlige gebyrindtægter for et tocifret millionbeløb, udtaler den direktøren for den danske forretning, Torben Spuur Jensen:

»Vores ansvar som mægler og rådgiver er at sørge for, at kunderne bliver placeret i andre løsninger, som tilgodeser deres behov i forhold til opsparing og risikoprofil. Det samarbejder vi med Top, AP og Danica om.«