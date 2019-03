Virksomheder udnytter i stor stil muligheden for at fravælge revision til at begå mistænkelige forretninger.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Som den første bank i Danmark tager Jyske Bank ikke længere nye virksomhedskunder ind i butikken, medmindre de har en revisor.

Det fortæller topchef Anders Dam, der begrunder beslutningen med en intern undersøgelse, der har afsløret et stort set entydigt mønster blandt de kunder, som banken indberetter til bagmandspolitiet på grund af mistænkelige transaktioner.

Jyske Bank indberettede i 2018 625 virksomheder til bagmandspolitiets hvidvasksekretariat for at have foretaget mistænkelige transaktioner for ca. 2 mia. kr. Af dem havde 622 udnyttet lovgivningens mulighed for ikke at benytte en revisor, svarende til 99,5 pct.

Mistænkelige transaktioner I 2019 gik der 240.000 alarmer i Jyske Bank, hvor der var mistanke om, at kunder foretog mistænkelige transaktioner.

Det resulterede i 3.000 indberetninger til bagmandspolitiets hvidvasksekretariat. Af dem vedrørte 625 virksomheder og knap 2.400 privatkunder.

Der var mistænkelige transaktioner for ca. 4 mia. kr., som fordelte sig ligeligt mellem henholdsvis virksomheder og privatkunder. Kilde: Jyske Bank. Kilde: Jyske Bank.

Hvis Jyske Banks kunder er repræsentative, svarer det til, at der foretages for ca. 20 mia. kr. mistænkelige transaktioner årligt og stort set udelukkende i virksomheder uden revision.

»Politikerne har i mange år lempet reglerne for virksomhederne, men de langsigtede konsekvenser af at give lov til at fravælge revision har ikke været positive. Vi gætter på, at mange af de mistænkelige transaktioner sker for at hvidvaske penge og unddrage skatter og moms,« siger Anders Dam.

Udmeldingen rammer ned i en igangværende politisk diskussion om, hvorvidt revisionspligten skal strammes. Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er dog ikke klar til at lovgive.

»Jeg synes tværtimod, det viser, at virksomhederne har et kraftigt incitament til at få lavet revision, uden at vi behøver at lovgive om det,« oplyser han i en skriftlig udtalelse til Finans.

»Revisorerne må sørge for at være pengene værd for virksomhederne i stedet for at bede om, at vi ved lov skal pålægge alle små virksomheder at bruge deres ydelser. Der ikke nogen rimelighed eller økonomisk fordel for Danmark ved, at vi pålægger alle lovlydige små virksomheder at betale for fuld revision,« fastslår Jarlov.

Han mener, at problemer med f.eks. skattesnyd i stedet skal tackles med øget kontrol.