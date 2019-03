Nykredit køber formueforvalter for 2,2 mia. kr.

Realkreditkæmpen har købt 75 pct. af Sparinvest.

Nykredit har købt 75 pct. af formueforvalteren Sparinvest af en lang række danske banker.

Prisen er lidt over 2,2 mia. kr., fremgår det af en række meddelelser til fondsbørsen fredag morgen.

Købet skal godkendes af myndighederne og på en generalforsamling i Sparinvest. Hvis handlen går igennem, vil Sparinvest blive et datterselskab i Nykredit-koncernen.

»Den formue både Sparinvest og Nykredit forvalter på vegne af kunderne er over de seneste år vokset. Ved at gå sammen kan vi fortsætte den tendens og gøre det til en endnu bedre oplevelse at være kunde i både Sparinvest og Nykredit,« siger Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, i en meddelelse om opkøbet.

På nuværende tidspunkt ejes Sparinvest af 49 pengeinstitutter og syv danske forsikrings- og pensionsselskaber. 49 af disse har tilkendegivet, at de fortsætter som medejere af de resterende 25 pct. af aktierne i Sparinvest.

Salget af Sparinvest får flere banker, heriblandt Vestjysk Bank og Danske Andelskassers Bank, til at opjustere deres forventninger til helåret, såfremt handlen går igennem.

Vestjysk Bank og Danske Andelskassers Bank er blandt de børsnoterede banker, som har haft den største ejerandel i Sparinvest på henholdsvis 10,6 og 13,8 pct.

Klaus Skjødt, bestyrelsesformand i Sparinvest og topchef i Sparekassen Kronjylland, er tilfreds med handlen.

»Sparinvest har siden sin begyndelse været baseret på et stærkt samarbejde mellem en række pengeinstitutter om at levere attraktive investeringsprodukter til kunderne. Nu udvider vi det samarbejde og får en stærk partner i Nykredit,« siger han.

Sparinvest har 83 mia. kr. under forvaltning, hvoraf 13,5 mia. kr. er placeret i Sparindex, der er Danmarks største udbyder af indeksinvesteringer.

Handlen forventes gennemført i årets tredje kvartal.