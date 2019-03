Fup med ferieboligen: Dårlige skuespillere poserer som salgschefer i britiske rejseselskaber

Et stigende antal briter franarres store pengebeløb, når de skal booke deres ferie, skriver The Guardian.

Ferieboliger på spanske middelhavsøer som Mallorca er i høj kurs hos både danske og britiske turister. Men for et stigende antal briter udvikler drømmen om sol, strand og egen pool sig til et mareridt, allerede inden de tager afsted. Et stigende antal hjemmesider, som udbyder de eftertragtede villaer, er nemlig designet til at snyde forbrugerne.

Det skriver The Guardian.

I Storbritannien blev der i 2017 indrapporteret 1.632 sager om online-svindel med ferieboliger. Ifølge organisationen Action Fraud mistede ofrene i gennemsnit knap 18.000 kr.

Tendensen har været stødt stigende gennem de seneste 10 år, efterhånden som de falske hjemmesider bliver sværere at adskille fra lovlydige rejseudbydere, skriver The Guardian og tilføjer, at cyberkriminalitet på dette marked er blevet en millionforretning.

»I starten var det usofistikeret - hjemmesiderne så amatør-agtige ud, og der var ikke lagt den store indsats i dem. Nu er svindlerne blevet mere kløgtige og udspekulerede. De stjæler fra legitime hjemmesider og bruger indholdet på de sider, de opretter. De kan have billeder af salgsteams, og det kan sagtens være en dårlig skuespiller i New York, som er deres salgschef,« siger Sean Tipton fra Abta, den britiske sammenslutning af rejseagenter.

Svindlerne stiller som regel et godt tilbud i udsigt, hvor prisforskellen er udregnet, så den virker både dragende og troværdig, tilføjer han.

»En villa, som måske koster godt 40.000 kr. et sted, kan blive udbudt til 30.000 kr. Men det kan være afslørende, hvis det er det bedste tilbud på markedet, og hvis boligen er konstant er tilgængelig,« siger Sean Tipton.

For forbrugeren bør det samtidig få alarmklokkerne til at ringe, hvis de opkræves betaling via bankoverførsel.

»Problemet er, at pengene står på de kriminelles konto, så snart de har forladt din, og det er meget svært at spore,« siger Jodie Gilbert, chef for digital sikkerhed i Barclay's.

Forbrugerne opfordres derfor til at bruge betalingsløsninger som PayPal eller kreditkort.