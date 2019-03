Medier: Nordea involveret i mistænkelige transaktioner for hundredevis af mio. euro

Nordea har været involveret i massevis af mistænkelige transaktioner gennem mere end et årti, skriver Berlingske og det finske medie YLE.

Nordeas filial på Vesterport har angiveligt været centrum for en stribe suspekte transaktioner.

Et stort læk af informationer viser, at hundredvis af millioner af euro fra mistænkelige kilder er flyttet via Nordea, skriver Berlingske og det finske medie YLE. Lækket indeholder informationer om transaktioner til en værdi af 700 mio. euro - altså over 5 mia. kr. - og en stor del af dem er mistænkelige.

Flere end 260 skattelyselskaber og skuffeselskaber havde i perioden 2004 til 2014 konti i Nordeas Vesterport-afdeling.

Afdelingen har tidligere været i søgelyset for mistanke om at lægge hus til hvidvask og skatteunddragelse. Finans har beskrevet, hvordan mere end 98 pct. af de Nordea-konti, som blev centrum for en politianmeldelse om potentiel hvidvask af kriminelle russiske midler, knyttede sig til Vesterport-filialen.

Julie Galbo, der er risikochef i Nordea, erkender, at der historisk i Vesterport-filialen nok er »foregået nogle ting, der ikke burde være foregået«.

Datasættet, som de to medier har dissekeret, er en del af det større dataprojekt »Troika Laundromat«, som tager udgangspunkt i det største læk af bankdata nogensinde.

Det handler ifølge Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) om lyssky forretninger og kriminalitet med udgangspunkt i den russiske milliardær Ruben Vardanyan og hans investeringsbank, hvis netværk førte milliarder af euro ud af Rusland. Det skete både på egne og andre oligarkers vegne.

Her er Nordea en af de banker, der blandt andet er blevet brugt til de mistænkelige transaktioner.